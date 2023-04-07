Поисково-спасательные работы. Фото: МЧС

В Нарынском районе на джайлоо Солтон-Сары 31-летний сотрудник золотодобывающей компании провалился под лёд. Он был за рулём грузовика. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, несчастный случай произошёл 5 апреля. Тело мужчины удалось найти и вытащить только спустя два дня.

«Спасатели и водолазы провели поисково-спасательные работы на месте происшествия. После их непрерывных усилий 7 апреля в 09:12 тело мужчины было обнаружено подо льдом и передано милиции», — сообщили в МЧС.

Месторождение Солтон-Сары расположено в 355 км от Бишкека в Нарынской области на северном склоне Капка-Ташского хребта, на абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над уровнем моря. Месторождение состоит из трех участков — Бучук, Ак-Таш и Алтын-Тор.

Золото в Нарыне, а именно в Солтон-Сары, начали добывать еще в 1994. Тогда «Кыргызалтын» начал разрабатывать участок Алтын-Тор, который стал первым горным предприятием независимого Кыргызстана, построенным на свои деньги. Китайская компания Zhоng Ji стала второй, получившей лицензию на разработку соседнего участка в Солтон-Сары.

На участке довольно часто происходят конфликты между местными жителями и сотрудниками компании. Жители уверены, что скот погибает из-за загрязненной воды в ручьях, стекающих на пастбища из участка Бучук, который разрабатывала китайская компания.

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