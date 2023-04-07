Ветераны ВОВ. Фото: Минтруда

Президент Садыр Жапаров подписал указ о выплате единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. По данным Минтруда, такое решение принято в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Единовременную помощь также получат:

лица из числа несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных в период второй мировой войны;

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Как сообщили в ведомстве, единовременную материальную помощь ко Дню победы получат 68 человек. На это выделят 6 млн 868 тысяч сомов.

«Выплата единовременной материальной помощи будет произведена до 9 мая 2023 года переводом на банковские счета и через районные, городские почтовые отделения связи», — сообщили в Минтруда.

По данным ведомства, ветеранам войны также выплатят дополнительно единовременные денежные пособия к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.