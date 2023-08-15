Кабмин принял постановление «об утверждении типового положения о наставничестве на предприятии (организации)». Об этом сообщили 15 августа в пресс-службе Минтруда.



Как пояснили в ведомстве, наставничество — это процесс передачи знаний, умений и навыков от наиболее квалифицированных специалистов предприятия или организации обучающимся, молодым специалистам, не имеющим трудового стажа, или работникам, у которых нет опыта.



Наставниками могут быть профессионально компетентные служащие, имеющие высокие результаты служебной деятельности со стажем не менее пяти лет на государственной и/или муниципальной службе, а также пользующиеся авторитетом в органе и не имеющие дисциплинарных взысканий. У наставника не может быть больше двух учеников одновременно.

«Согласно положению, наставники будут оказывать методическую и практическую помощь в совершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков, для более качественного исполнения молодыми специалистами своих должностных обязанностей. Также наставники будут помогать адаптироваться в коллективе», — рассказали в Минтруда.



В ведомстве уточнили, что инициатива принятия этого постановления была поднята бизнес-сообществом в 2020 году на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызстана.