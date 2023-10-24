Министерство труда инициировало поправки в постановление Кабмина «О мерах по покрытию расходов, связанных с репатриацией в Кыргызскую Республику тел граждан КР, умерших за рубежом». Проект постановления вынесли на общественное обсуждение 19 октября.



Согласно документу, вопросы финансирования доставки грузов 200 в КР предлагается передать от Департамента внешней миграции при МИД Центру трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда и соцобеспечения.



Также проектом предлагается не выплачивать компенсации за репатриацию тел кыргызстанцев, если «органами национальной безопасности КР подтвердится участие умершего лица в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства, без разрешения соответствующих органов государственной власти». В справке-обосновании отмечается, что участие кыргызстанца в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства запрещается законодательство республики.

Также проектом предлагается изменить размеры единовременных выплат при репатриации тел кыргызстанцев в зависимости от страны, где по 39 государствам эти суммы предлагается увеличить, а для четырех – уменьшить. Это связано с разницей в стоимости ритуальных услуг за рубежом (бальзамирование, омовение, облачение тела и так далее), а также наличия или отсутствия прямого авиасообщения с Кыргызстаном из-за чего меняется стоимость транспортировки умершего.

По данным Минтруда, за первые шесть месяцев 2023 года в Кыргызстан доставили тела 297 граждан страны.



Ранее, согласно открытым источникам, была подтверждена гибель более 30 кыргызстанцев и уроженцев Кыргызстана в результате вторжения России в Украину. Тела некоторых из них доставили на родину. Выплачивалась ли компенсация за доставку груза 200 в случае репатриации тел этих граждан, неизвестно.



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