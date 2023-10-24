Мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров в интервью госинформагентству «Кабар» заявил, что за счет электромобилей и сокращения количества маршруток удалось уменьшить объем выброса вредных веществ в атмосферу.



По его словам, выхлопные газы от транспорта вносят около 30% в образование смога в столице.

Градоначальник сообщил, что городским властям удалось перевести за черту города три тысячи маршруток из 4,5 тысяч, ранее курсировавших в столице. По его словам, за счет этого удалось сократить выбросы вредных веществ на 90 тонн — это составляет примерно 2% от общего количества выбросов от транспорта в столице.



Также мэр рассказал, что в Бишкеке увеличивается количество автобусов, работающих на газе.

«Из 1000 автобусов в Бишкек прибыли 375, из которых 270 курсируют на линиях. Кроме того, в прошлом году нами было закуплено 120 автобусов на газе. До конца года на линиях будут курсировать еще 620 автобусов», — сообщил он.

Кроме того, градоначальник отметил, что в столице с каждым днем увеличивается количество электромобилей. Сейчас их в Бишкеке насчитывается 1700.

«Совместно с частной компанией было запущено эко-такси. Сейчас работают 20 машин, компания планирует завезти еще 100 авто. В этом году мы планируем запустить еще две тысячи эко-такси хотим. Они будут ездить по выделенной полосе. Количество электромобилей с каждым днем растет, выбросы от выхлопов уменьшились на 17 тонн», — сказал Абдыкадыров.

Последние несколько лет Бишкек каждую зиму возглавляет мировые рейтинги по уровню загрязнения воздуха. Несмотря на многочисленные обещания властей и рабочие группы по борьбе со смогом, ситуация с качеством бишкекского воздуха не менялась.

В октябре 2022 года представительство ООН в Кыргызстане презентовало результаты исследования о смоге, согласно которым основной источник загрязнения воздуха в Бишкеке – некачественный уголь, используемый для отопления частных домов. Также причинами загрязнения воздуха в столице называли некачественный бензин, плотность застройки многоэтажных домов и ТЭЦ города.

