В городе Нарын 24 октября прошел митинг торговцев местного рынка с требованием отменить ККМ и оставить патенты для торговой деятельности. Видео с митинга опубликовал на своей странице в Фейсбуке пользователь Асылбек Орозобаев.



На видео, некоторые из вышедших на митинг говорят, что им «удобнее с патентной системой» и они готовы на повышение стоимости патентов.

Как пишет «Азаттык», с торговцами встретился полпред президента в Нарынской области Алтынбек Эргешов. Отмечается, что торговцы отправили обращение в Кабинет министров.

В последние два года власти Кыргызстана внесли ряд изменений в Налоговый кодекс с целью избавиться от патентной системы, чтобы вывести товарооборот из тени и увеличить объем собираемых налогов.

Так, в 2022 году власти ввели почти для всех реализаторов товаров и услуг требование об обязательном использовании контрольно-кассовой машины (ККМ), а с 2023-го индивидуальные предприниматели также должны пользоваться не бумажными, а электронными товарно-транспортными накладными (ЭТТН) и счет-фактурой (ЭСФ).

Из-за этих изменений в Бишкеке и ряде регионов не раз проходили акции протеста.



По данным Минэкономики, патенты для торговой деятельности отменят с 1 января 2024 года и торговцы должны будут перейти на единый налог.

При этом, от уплаты налогов освобождаются реализаторы товаров или услуг населению, если они используют ККМ и при этом их годовой оборот не превышает 8 млн сомов. В случае превышения этой суммы предусмотрены другие ставки налога от 0,5% до 4% в зависимости от годовой выручки и вида деятельности индивидуального предпринимателя.



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