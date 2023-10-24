В Бишкеке по подозрению в участии в драке задержан кыргызский кикбоксер Ален Офойо. Об этом 23 октября сообщили в ГУВД Бишкека.

По информации ГУВД, житель Бишкека обратился в милицию с заявлением, что 22 октября в 15:30 на улице Юнусалиева из-за разногласий неизвестный ударил его по лицу. Пострадавший обратился в милицию с просьбой принять меры и сообщил, что в результате нападения ему сломали два зуба.

Факт зарегистрировали в УВД Октябрьского района Бишкека и начали доследственную проверку.

Сотрудники милиции выехали на место происшествия и вместе со спортсменом Офойо доставили в отделение еще троих мужчин. Их отпустили с обязательством явиться по приглашению милиции.

В милиции добавили, что вторая сторона, причастная к инциденту, также обратилась с заявлением. В ГУВД отметили, что назначены экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка.

Ален Офойо стал чемпионом Кыргызстана по кикбоксингу в 2002 году. В 2003 году он стал чемпионом Азии по кикбоксингу среди юниоров в категории до 75 килограммов. Позже спортсмен стал чемпионом Европы и Евразии. В 2013 году Офойо прекратил карьеру, но затем в 2017 году вернулся в спорт.