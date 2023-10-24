В городе Баткен милиция задержала 44-летнего мужчину, который угрожал убить свою жену. Мужчину арестовали до 26 октября. Об этом «Клоопу» сообщили в областном суде.

По информации издания «Турмуш», вечером 27 сентября подозреваемый распивал спиртные напитки и угрожал убить свою 41-летнюю жену. Женщина сбежала от мужа и ворвалась в здание УВД Баткена, где сообщила, что ее муж угрожал убить ее ножом.

Когда на место происшествия приехали сотрудники милиции подозреваемый оказал сопротивление, а также попытался напасть на них. В итоге мужчину задержали и водворили в ИВС. Ему предъявили обвинение по статье «Хулиганство» и арестовали до 26 октября.

Однако подозреваемый не согласился с решением районного суда Баткена и подал апелляцию в областной суд. Но областной суд также оставил подозреваемого под стражей.

Фемицид в Кыргызстане

Ежегодно в Кыргызстане регистрируются десятки случаев гибели женщин от рук мужа, сожителя, бывшего мужа и знакомого. В международной практике это называется фемицидом.

Фемицид — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства. Он возникает из идеи превосходства мужчины над женщиной — например, убежденности в наличии права собственности на нее.

Зачастую фемицид возникает, когда мужчина заставляет женщину соответствовать стереотипным гендерным ролям — женщина должна выглядеть и вести себя так, как считает мужчина.

Автор: Бакай Алмаз