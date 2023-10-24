Бизнес-ассоциация JIA обратилась к президенту в связи с последними задержаниями бизнесменов. Об этом пишет финансовое издание Economist.kg со ссылкой обращение ассоциации.



В обращении отмечается важность президентских указов 2021 года «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов», которые «дали стимул предпринимателям и уверенность защиты государством их прав, интересов и собственности». Однако, подчеркивается в обращении, «на сегодняшний день в свете задержаний предпринимателей в бизнес-среде формируются чувства обеспокоенности и неопределенности».

«Продолжительность таких действий может привести к снижению бизнес-активности и оттоку инвестиций из страны. Призывы о привлечении внешних и внутренних инвесторов в экономику страны, должна обеспечиваться стабильной политикой, поддерживающие бизнес благоприятными инвестиционными климатами и деловой средой, что и будет привлекать инвесторов и повышать их доверие», — заметили в JIA.



В бизнес-ассоциации призвали власти направить госполитику «на долгосрочное и стабильное развитие экономики, путем создания стабильного развития бизнес среды, обеспечивая справедливые правила, защиту собственности, поддержку предпринимательства и меры по предотвращению коррупции».

«Мы верим, что такие действия способствует устойчивому развитию экономики и общества благодаря добровольным налоговым поступлениям предпринимателей», — отмечается в обращении.



Ранее по обвинению по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов» в составе преступного сообщества ГКНБ задержал:

Всех их арестовали после смерти криминального авторитета Камчы Кольбаев, который был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию.

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