Сотрудникам Национального исторического мемориального комплекса «Ата-Бейит» с 2024 года увеличат зарплату в два раза. Об этом 24 октября сообщил депутат Жанар Акаев.



По его словам, о повышении зарплат он говорил с министром культуры Алтынбеком Максутовым. Также Акаев сообщил, что Минкультуры увеличит штат сотрудников «Ата-Бейита».

Ранее на заседании парламента 19 октября директор мемориального комплекса Болот Абдрахманов заявил о недостатке финансирования «Ата-Бейита» и попросил его увеличить. По его словам, зарплата некоторых работников составляет всего 7 тысяч сомов и из-за этого в «Ата-Бейите» никто не хочет работать. Абдрахманов попросил депутатов сделать финансирование «Ата-Бейита» целевым.



Мемориальный комплекс «Ата-Бейит» («Кладбище отцов») был построен в 2000 году. Он расположен в 25 км от Бишкека вблизи поселка Таш-Добо.

«Ата-Бейит» является местом захоронения 137 кыргызстанцев, расстрелянных в 1938 году в период сталинских репрессий. В их числе были представители интеллигенции во главе с Торокулом Айтматовым, Иманалы Айдарбековым, Баялы Исакеевым и Касымом Тыныстановым, которые были признаны «врагами народа». По различным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.



Здесь же установлен мемориал Үркүн (Великий Исход) в память о погибших в ходе национально-освободительного восстания кыргызов против колониальной политики Российской империи и последовавшей трагедии 1916 года. Поводом для восстания стал призыв мужчин на тыловые работы в прифронтовые зоны Первой Мировой войны.

В комплексе «Ата-Бейит» также захоронен классик и всемирно известный писатель Чынгыз Айтматов, а также кыргызстанцы, погибшие во время революции 7 апреля 2010 года.