На заседании 25 октября депутаты Жогорку Кенеша приняли в первом чтении так называемый законопроект об «иноагентах».



Парламентарии приняли проект закона без всяких обсуждений. Против этого выступила депутатка Гуля Кожокулова из фракции «Бүтүн Кыргызстан». Она отметила, что концепция законопроекта опасна, так как предусматривает введение уголовной ответственности до 10 лет «за принятие участия в составе НКО». Депутатка отметила, что по нынешнему законодательству НКО уже сдают все отчеты и государства есть много рычагов, против таких организаций. Также она заявила, что по законопроекту не было соответствующих экспертиз. Она призвала коллег не голосовать за законопроект.



Принять законопроект без обсуждений предложил спикер Нурланбек Шакиев. Он сообщил, что поддерживает законопроект. По его словам, он провел десятки встреч с представителями международных организаций, послами разных стран и убедил их в том, что законопроект «позволит лишь обеспечить прозрачность деятельности НКО».

«Нет никакого запрета, давления, только есть требование отчетности. Не нужно бояться. На первом месте стоит безопасность страны», — заявил спикер.

В итоге за проект закона проголосовали 52 депутата, а 7 выступили против.

Законопроект об «иноагентах»



В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Этим документом группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

Согласно документу, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, признаются «иностранными представителями». Такие НКО должны будут предоставлять дополнительные отчеты и могут подвергаться внеплановым проверкам.

Законопроект также предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». По ней предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности такой организации или ее пропаганду предлагают наказывать лишением свободы на 10 лет.

Главная инициаторка законопроекта — депутатка Надира Нарматова — заявляет, что инициатива не несет в себе никакой угрозы свободе слова и демократии, а также не ограничивает деятельность некоммерческих организаций. По ее словам, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями якобы «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В России действие аналогичного закона привело к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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