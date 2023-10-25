На заседании парламента 25 октября депутат Медербек Алиев заявил о многочисленных нарушениях при строительстве зданий в Бишкеке со стороны строительных компаний. Об этом Алиев сообщил опираясь на данные проверки межведомственной комиссии, в которую он входит.



В ходе заседания он выразил свое особое мнение и сообщил, что не согласен с рядом моментов отчета комиссии.

В своем выступлении Алиев поднял несколько вопросов, которые касаются застройки Бишкека: нарушение розы ветров из-за чего в столице образуется смог, нагрузка на коммунальную инфраструктуру из-за застройки и возможные последствия пожара.

«Самое главное сейсмостойкость. Выдержат ли новые построенные дома? Вопрос риторический и на мой взгляд, вряд ли, они выдержат», — заявил депутат.

Алиев отметил, что в стране есть и законопослушные компании, которые соблюдают все требования по застройке.

«Но исходя из нашей практики, после исследования этого вопроса, я склонен считать, что более 60% компания это просто торгаши, коммерсанты. Эти люди плевать хотели на закон, они готовы обогащаться на всем что угодно. Это объективная правда», — добавил Алиев.

В заключении депутат заявил, что передал в Генпрокуратуру, ГКНБ и МВД список компаний, которые «вызывают сомнения в соблюдении законодательства Кыргызстана» для дальнейшей проверки.

«И хотел бы обратиться и потребовать, чтобы провели тщательную проверку и заставили соблюдать грязных торгашей законодательство Кыргызстана. Нельзя жить в городе Бишкек, который превращается в поселок городского типа», — заключил он.

В мае Кабинет министров создал рабочую группу для проверки строящихся и уже существующих зданий на сейсмостойкость. В пресс-службе Кабмина тогда пояснили, что такое решение принято после землетрясений, произошедших в Турции в начале февраля этого года, а также с учетом того, что в мире сдвинулись континентальные плиты и на территории Кыргызстана могут активизироваться «некоторые процессы и явления».

Комиссии было поручено в трехмесячный срок проверить соответствия высотных объектов строительства на территории Кыргызстана требованиям по сейсмостойкому строительству и по итогам внести информацию в Кабмин.