Кабинет министров создал рабочую группу, которая займется проверкой строящихся и уже существующих зданий на сейсмостойкость. Об этом сообщили 12 мая в пресс-службе Кабмина.

Создать рабочую группу решили из-за землетрясений, произошедших в Турции в начале февраля этого года, а также с учетом того, что в мире сдвинулись континентальные плиты и на территории Кыргызстана могут активизироваться «некоторые процессы и явления».

«Комиссии поручено в трехмесячный срок осуществить проверку соответствия высотных объектов строительства на территории Кыргызстана требованиям по сейсмостойкому строительству и по итогам внести информацию в Кабмин», — говорится в сообщении.

Два мощных землетрясения в Турции и Сирии произошли рано утром 6 февраля. Эпицентр находился в 26 км от города Газиантеп на юго-востоке страны, неподалеку от границы с Сирией.

На помощь Турции Кыргызстан направил 182 человека. За две недели работы спасателям из Кыргызстана удалось вытащить живыми из-под завалов восемь человек, а также тела более 100 погибших.