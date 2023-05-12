Сотрудники Госкомитета нацбезопасности выявили незаконную работу казино в городе Ош. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

1 из 3

По данным ГКНБ, обыск провели 27 апреля. В казино нашли и изъяли 327 тысяч сомов и 16 персональных компьютеров. Кроме этого, у управляющего казино нашли 597 тысяч сомов, $4 800, четыре тысячи рублей и четыре процессора.

«На данный момент, продолжается следственная работа по выявлению и пресечению игорных заведений, осуществляющих свою деятельность без разрешительных документов», — сообщает ГКНБ.

Автор: Аделя Жуманалиева.