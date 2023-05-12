Правозащитное движение «Бир Дуйно – Кыргызстан» просит Конституционный суд страны признать некоторые нормы закона «О некоммерческих организациях», противоречащим Конституции и отменить их. Об этом 12 мая организация сообщила на своей странице в Фейсбуке.

Правозащитники считают, что нормы закона об НКО нарушают Конституцию, создавая дополнительную нагрузку для организаций и ограничивают права граждан на равные возможности и свободу объединений.

«17 июня 2021 года статьи закона подверглись поправкам, согласно которым, размеры и структура доходов, сведения об имуществе НКО, ее расходах не могут быть коммерческой тайной. Поправки обязали НКО ежегодно представлять дополнительную отчетность об источниках денег, расходах, а также сведения о приобретенном, используемом и отчуждаемом имуществе», – отметили правозащитники.

По их словам, НКО уже представляют регулярную отчетность наравне с другими субъектами.

Правозащитники также напомнили, что международные стандарты свободы обязывают государства воздерживаться от введения подобных нормативных положений.

«Поэтому Конституционный суд должен продемонстрировать свою непоколебимость в охране и защите конституционных гарантий, а также проверке на соответствие Конституции всех принятых и вступивших в силу законов на территории нашей страны», – отметили в организации.

Заседание суда, на котором рассмотрят ходатайство правозащитников, пройдет 17 мая.

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в закон «О некоммерческих организациях» в июне 2021 года. Новые изменения в законе обязывают все НКО обнародовать отчетность о работе — включая бухгалтерские документы, счета и имущество организаций, а также личные данные сотрудников.

Согласно подписанным Жапаровым поправкам, статья 17 об открытости НКО дополняется еще двумя пунктами. Теперь НКО должны отчитываться в госорганы о размере и структуре доходов.

Инициатором скандального законопроекта выступил депутат Бактыбек Райымкулов. По его мнению, законопроект при реализации «защитит кыргызскую государственность от вмешательства других стран, сохранит традиции и культуру народа».