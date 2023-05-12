Прокуратура Бишкека задержала основного подозреваемого по факту гибели курсантки Академии МВД Айзы Улан в результате автонаезда. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подозреваемым оказался У. Э. Н. – сын ранее задержанного по этому делу бывшего сотрудника органов внутренних дел – У. Н. А, который сознался в совершении автонаезда на девушку, но был отпущен под домашний арест в связи с болезнью.

Надзорный орган выяснил, что за рулем машины, на которой сбили курсантку, находился не он сам, а его сын.

«У. Н. А., являясь бывшим сотрудником органов внутренних дел, имея теоретические знания и опыт в уголовном судопроизводстве, с целью скрыть следы преступления, уличающих его сына в совершении преступления, зная, что наличие болезни и инвалидности не влечет его содержание под стражей, дал признательные показания. Тем самым, укрыл своего сына от привлечения к уголовной ответственности», – говорится в сообщении надзорного органа.

В Генпрокуратуре сообщили, что задержанный У. Э. Н. пытался скрыться и хотел незаконно покинуть страну. Однако его задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Авария, в которой погибла Айза Улан, произошла в Бишкеке 9 января. Водитель насмерть сбил 24-летнюю курсантку академии МВД, когда та переходила дорогу. После наезда мужчина скрылся с места происшествия и три дня скрывался от милиции, но позже его задержали.

В суде тогда сообщали, что отпустили задержанного под домашний арест, потому что мужчина представил документы о том, что у него заболевание почек пятой стадии, хроническая почечная недостаточность и он находится на хроническом программном гемодиализе с 2016 года.

«Указанные заболевания входят в перечень тяжелых заболеваний и препятствуют содержанию под стражей», — пояснили в суде.