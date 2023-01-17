В Бишкеке 9 января водитель насмерть сбил 24-летнюю курсантку академии МВД, сначала мужчину задержали, но позже Свердловский районный суд столицы отпустил его по состоянию здоровья. Об этом сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда.

По их информации, мужчину отпустили, потому что он представил медицинские документы о том, что у него заболевание почек пятой стадии, хроническая почечная недостаточность и он находится на хроническом программном гемодиализе с 2016 года.

«Указанные заболевания входят в перечень тяжелых заболеваний и препятствуют содержанию под стражей», – сообщили в суде.

Авраия произошла утром 9 января. Водитель сбил девушку, когда она переходила дорогу по улице Республиканская. После наезда мужчина скрылся с места происшествия и три дня скрывался от милиции, однако благодаря камерам видеонаблюдения его задержали.