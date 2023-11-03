В МВД сообщили, что за 9 месяцев 2023 года по республике зарегистрировано 4 880 дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По данным ведомства, в них погибли 489 человек.

Как сообщили в министерстве, 3 ноября в МВД состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги оперативной деятельности органов внутренних дел за 9 месяцев. В ходе коллегии министр внутренних дел Улан Ниязбеков отметил недостатки решений проблем в области обеспечения безопасности дорожного движения.

По его словам, мероприятия, направленные на снижение количества ДТП все еще осуществляются на недостаточном уровне, поэтому сейчас сложно говорить о снижении аварийности на дорогах.

В связи с этим министр поручил усилить профилактическую работу на важных международных и государственных дорогах, так как из 489 погибших 320 человек умерли на дорогах международного значения.



«Нужно усилить пропаганду безопасного движения среди ассоциации автолюбителей, водителей большегрузных машин, водителей, перевозящих пассажиров на личных автомобилях. Должны быть приняты дополнительные меры по снижению количества ДТП. Необходимо совместно с руководителями территориальных органов внутренних дел разработать и утвердить план мероприятий по профилактике аварий на дорогах. […] Проводимые работы в данном направлении будем держать на особом контроле» — подчеркнул Ниязбеков.

Ранее в Нацстаткоме сообщали, что по итогам шести месяцев 2023 года, показатель смертности людей от автокатастроф вырос в 8,5 раз по сравнению с 2022 годом.



По данным ГУОБДД, в 2022 году было зарегистрировано 7040 ДТП. В результате автомобильных аварий погибли 690 человек, а 11 тысяч 49 получили различные травмы.