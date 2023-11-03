Пограничные споры по кыргызско-таджикской границе могут быть решены уже в этом году. Акылбек Жапаров выступая 3 ноября на «Национальном форуме развития 2023: “Бедность и неравенство”» заявил, что президенты двух стран поставили задачу своим правительствам решить все вопросы по границе до 2024 года.



«По кыргызско-узбекской границе все делимитационные процессы закончены. Работаем над такими же заданиями двух глав государств Кыргызстана и Таджикистана. До нового года нам нужно доложить президентам о том, что приграничные вопросы разрешены», — сказал Жапаров.



2 октября главы ГКНБ двух стран по итогам Совместного заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы в Баткене подписали протокол №44.

Как отметили стороны, документ при реализации будет способствовать разрешению пограничных споров. Однако содержание самого протокола не раскрывается.



8 октября стало известно, что топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы. Затем они согласовали еще 13,98 км госграницы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погиб 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 человек.