Правозащитная организация «Мемориал» сообщила, что российский активист Лев Скорякин, похищенный в Кыргызстане, нашелся в московском СИЗО-2 «Бутырка».

По данным «Мемориала», Скорякина похитили в Кыргызстане в ночь с 16 на 17 октября 2023 года, предположительно, сотрудники спецслужб.

«На следующий день его вывезли в Россию на самолете, летевшем из Бишкека в московский аэропорт Домодедово. Затем Скорякин две недели находился в СИЗО-2 [Москва] без какого-либо процессуального статуса и подвергался пыткам. Сотрудники СИЗО-2 в ответ на адвокатский запрос заявили, что его якобы не было в этом учреждении, остальные российские госорганы также не сообщали о его местонахождении», — рассказали правозащитники.

В «Мемориале» предполагают, что на активиста оказали давление, чтобы он заявил, что якобы решил вернуться в Россию по собственному желанию. Как объяснили правозащитники, это нужно было, потому что выдать Скорякина легально России было невозможно, так как прокуратура Кыргызстана отказала в его экстрадиции и он просил убежища.

«После освобождения Скорякин планировал уехать из Кыргызстана в Германию. Он получил немецкую гуманитарную визу и паспорт иностранца утром 16 октября, но не смог вылететь из-за того, что 12 октября, в день визита Путина в Кыргызстан, у него изъяли внутренний российский паспорт, без которого он не мог покинуть страну», — пояснили правозащитники.

Лев Скорякин российский активист, который состоит в общественном движении «Левый блок». Это движение, сформированное в 2015 году, в которое входят активисты левых и крайне левых организаций.

В феврале 2023 года Скорякина заочно арестовали и объявили в розыск в России по делу о хулиганстве. Дело на него возбудили из-за акции, которую Скорякин провел месте с активистом Русланом Абасовым. Активисты возле Управления ФСБ по Южному округу Москвы развернули растяжку «С днем ЧКиста». Абасов и Скорякин находились в СИЗО с 25 декабря 2021 года по 13 июля 2022 года, когда их отпустили под запрет определенных действий, им удалось уехать из России.

В Бишкеке Скорякина в первый раз задержали в июне 2023 года. Тогда он пробыл под арестом до сентября. Тогда сообщалось, что его отпустили из СИЗО на основании решения Генпрокуратуры Кыргызстана об отказе в экстрадиции. Активист запросил убежище в республике.