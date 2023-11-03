МВД Кыргызстана сообщило, что в Турции задержали кыргызстанку, которая считается одной из организаторов финансовой пирамиды «Финико». Об этом в пресс-службе ведомства сообщили 3 ноября.

По данным МВД, женщину задержали в городе Анталья. Она находилась в розыске с ноября 2022 года за мошенничество в особо крупном размере, а также создание преступного сообщества и участие в нем.

В министерстве оценивают ущерб от действий «Финико» в размере $1,4 млн.

Кроме этого, по данным МВД, ранее правоохранители Кыргызстана, России и Грузии при совместной работе задержали еще двух кыргызстанцев за соучастие в деятельности финансовой пирамиды.

Всего по информации министерства, в «Финико» работали шесть кыргызстанцев, которые были региональными руководителями преступной группы.

«В период с 2019 по 2021 годы, лица, не имея разрешительных документов незаконно открыли 17 офисных помещений в Бишкеке. Действуя на территории республики, группа завладела денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму $1 млн 283 тысячи и 5 млн 764 тысячи сомов», — отметили в МВД.

Пирамида «Финико»

О работе финансовой пирамиды «Финико» ранее рассказывали журналисты «МедиаХаба». В своем расследование в декабре 2021 года они рассказали, как были обмануты кыргызстанцы, вложившие средства в эту компанию.

Расследователи тогда отметили, что граждане, поверившие рекламе «Финико», лишились квартир и своих сбережений, а также влезли в долги. При этом Центральный банк России и правоохранительные органы Татарстана выявили, что на деле компания «Финико» является финансовой пирамидой.

Журналисты «МедиаХаба» подсчитали, что общая сумма ущерба от работы финансовой пирамиды составила тогда около $3,5 млн.