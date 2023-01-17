Директор свободной экономической зоны (СЭЗ) «Бишкек» Кудрет Тайчабаров написал заявление об уходе по собственному желанию. Об этом «Клоопу» сообщил его советник Ильяс Ташбаев.

«Написал заявление по состоянию здоровья. Тайчабаров за этот год уже дважды проходил лечение», — сказал Ташбаев.

По информации Kaktus.media, новым директором СЭЗ может стать экс-министр юстиций Алмамбет Шыкмаматов.

Айфоны и внедорожники Тайчабарова

В августе 2022 года стало известно, что Тайчабаров приобрел Toyota Land Cruiser 200 и iPhone за счет бюджета СЭЗ «Бишкек». Однако сам чиновник говорил, что смартфоны закупило прошлое руководство. А автомобиль был куплен не за счет ведомства, а перешел на баланс СЭЗ, потому что некая компания «Бисталь» не смогла выплатить деньги за аренду.

Позже на YouTube-канале «Рейтинг.kg» опубликовали интервью, в котором Тайчабаров рассказывал, что ему «приходится пользоваться дорогими вещами» якобы из-за работы.

Тайчабарова назначили гендиректором СЭЗ «Бишкек» в 2020 году. В январе 2022 года он на служебной Toyota Land Cruiser попал в аварию на проспекте Аалы Токомбаева в Бишкеке. В результате аварии пострадал 22-летний водитель Daewoo Kalos, сам Тайчабаров не пострадал и заявлял, что виновником аварии был водитель Daewoo.

Теперь уже экс-глава СЭЗ «Бишкек» известен своими секситсикими высказываниями в адрес женщин. Например, он заявлял, что «занятие кыргызок проституцией за границей плохо сказывается на имидже страны и на инвестиционном климате».

На этом Тайчабаров не остановился и позже предлагал ввести запрет на курение для девушек, приняв соответствующий закон. Свое предложение он аргументировал тем, что якобы девушки, которые его критиковали за предыдущие высказывания, курят сигареты.