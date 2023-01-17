Руководитель пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков рассказал, почему госслужащим приостановили выплату квартальных премий в конце 2022 года. По его словам, деньги ушли на укрепление государственной безопасности.

Он отметил, что после крупного вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном особое внимание уделяется укреплению вооруженных сил и сил безопасности.

«Премия, выдаваемая госслужащим является вкладом в укрепление безопасности нашей страны. Мы закупили такую современную военную технику как [беспилотники] “Байрактар”, “Аксунгур”, “Акынжы”, “Анка” в итоге они поступили в Кыргызстан. Тем, что государственные сотрудники не в свое время получили премию можно сказать, что они внесли небольшой вклад в укрепление безопасности страны […] Если государство не сможет обеспечить безопасность, то “квартальные премии”, дополнительные средства, которые предусмотрены госслужащим, станут бесполезным и не будут ничего значить. Поэтому неуместно, чтобы некоторые коллеги обижались на то, что “премию урезали”», — написал Орунбеков на своей странице в Фейсбуке.

В конце 2022 года депутаты говорили, что к ним обращаются госслужащие с жалобой на не выплату квартальных премий. Тогда Кабмин сообщил, что премии урезали, так как всем госслужащим подняли зарплаты.

Затем в конце декабря прошлого года депутат Кундузбек Сулайманов заявил, что госслужащим не выплатили и 13-й зарплаты, которая является защищенной статьей.

Боестолкновения в Баткене

Последнее крупное вооруженное столкновение на кыргызско-таджикской границе произошло 14-17 сентября 2022 года. Бои велись по периметру всей государственной границы в Баткенской области.

Более 130 тысяч жителей приграничных с Таджикистаном сел были вынуждены покинуть свои дома. В результате вооруженных столкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 военных, и еще 206 получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свободы»), опираясь на собственные источники, составил список из 81 погибшего.

Обе стороны обвинили друг друга в спланированной военной агрессии.

В результате боестолкновений в нескольких кыргызских селах были разрушены сотни домов. Материальный ущерб Кыргызстана из-за вооруженного конфликта на границе оценивается в 3 млрд 130 млн сомов. Сами баткенцы жалуются на медленное восстановление разрушенных домов.

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