Глава Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев открыл новое здание для Тогуз-Тороуского районного отделения ГКНБ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Вручая ключи, Ташиев сказал чекистам, чтобы они четко выполняли свои обязанности. Он добавил, что власти продолжат улучшать условия для работников спецслужбы.

«После церемонии открытия Ташиев встретился с жителями Тогуз-Тороуского района, выслушал их и ответил на интересующие вопросы», — сообщили в ГКНБ.

Ташиев в ноябре 2022 года открыл три новых здания для отделений ГКНБ. 9 ноября глава ГКНБ поучаствовал в открытии нового здания для отделения спецслужбы в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области и 21 ноября в Кара-Бууринском районе Таласской области.

В начале сентября Ташиев сообщал, что в Кыргызстане построено около 50 новых зданий ГКНБ. Глава ведомства это объяснял тем, что раньше спецслужба оставалась без внимания, а «сотрудники ведомства работали в библиотеках, по углам других зданий и в чьих-то домах».

Власти строят не только здания для ГКНБ, но и квартиры для сотрудников спецслужбы. В конце августа президент Садыр Жапаров вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ. Новый многоквартирный дом для чекистов построили в Бишкеке.

В пресс-службе президента тогда сообщали, что новый жилой дом рассчитан на 306 семей. Дом был построен всего за 1,5 года. Стоимость одного квадратного метра составила $300.