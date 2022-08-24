На мероприятии Жапаров сказал, что органы нацбезопасности играют большую роль в установлении правопорядка, обеспечении безопасности в государстве и мирной жизни граждан.

«На вас также возложена ответственность за укрепление стабильности и правопорядка в обществе, борьбу с коррупцией и преступностью. Это сложные задачи, требующие нового подхода, современных знаний и искренней самоотдачи», — сказал президент.

Он добавил, что власть и впредь будет прилагать усилия по реализации программы обеспечения жильем военнослужащих.

По данным пресс-службы, новый жилой дом рассчитан на 306 семей. Дом был построен всего за 1,5 года. Стоимость одного квадратного метра составила $300.