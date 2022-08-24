Президент Садыр Жапаров 24 августа в Бишкеке вручил ключи от новых квартир сотрудникам ГКНБ.

Во время церемонии вручения Жапаров объяснил, почему в первую очередь жильем обеспечили сотрудников спецслужб, а не учителей и врачей.

«Во-первых, если не обеспечены внутренняя и внешняя безопасность страны, то и квартиры никому не будут нужны. Мы знаем и видим это по событиям, происходящим в мире. Вот почему мы сначала обеспечиваем вас, чтобы вы тратили все свои силы и время на сохранение внутренней и внешней безопасности страны. Вы должны всегда помнить об этом», — цитирует слова Жапарова его пресс-служба.

По информации пресс-службы, президент добавил, что власти продолжат «уделять пристальное внимание обеспечению льготным жильем учителей и медицинских работников». Он отметил, что улучшенная ипотечная программа работает уже порядка года, где есть возможность оформить жилье.

Ключи от новых квартир сотрудники ГКНБ получили в новом доме, который рассчитан на 306 семей. Дом был построен всего за 1,5 года. Стоимость одного квадратного метра составила $300.