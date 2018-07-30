Айбике (имя изменено) работает в Республиканском центре укреплении здоровья — но, несмотря на самостоятельность, она живет с родителями, потому что её зарплата не позволяет снимать даже однокомнатную квартиру в Бишкеке.

О государственной ипотеке даже не может быть и речи — Айбике получает всего 6 тысяч сомов в месяц, и чтобы как-то жить она параллельно работает по ночам администратором в клубе.

«У нас все врачи параллельно работают. Государство не волнуют врачи — ни жилья, ни денег на еду — просто отучился 6 лет в медакадемии, а потом тебя ждет работа с минизирной зарплатой», — говорит она.

Тынчтыкбек — один из немногих сотрудников министерства образования, который взял государственную ипотеку. Но он понимает, что выплачивать её сам он не сможет, поэтому приходится покрывать её вместе с женой.

«Я взял ипотеку на почти 1 млн сомов на покупку жилья на 15 лет. Честно говоря, моя зарплата не покрывает даже ежемесячные выплаты, из-за чего моей жене приходится доплачивать. Я думаю, что эта первая причина того, что ипотеки берут немногие, если у тебя нет жены или мужа, которые хорошо зарабатывают, то эта ипотека неподъемна для многих», — говорит он.

По словам Тынчтыкбека, еще один барьер для получения ипотеки — бюрократия с документами.

«Но все же проценты по программе госипотеки самые низкие по всей стране — 6 процентов. Эта хоть какая-то помощь работникам минобразования», — говорит сотрудник ведомства.