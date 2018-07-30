С момента обретения независимости в 1991 году в Кыргызстане не выделяли квартиры учителям и врачам — такие данные предоставили государственные органы в ответ на запросы журналистов «Клоопа».
Однако сотни квартир предоставляли силовикам и военным, большая часть которых была выделена во времена президентства Алмазбека Атамбаева, с 2011 по 2017 годы.
Учителя, врачи и соцработники получают от государства помощь в виде льготной ипотеки, но воспользоваться этой помощью почти невозможно из-за низких зарплат.
Согласно данным Нацстаткома, средняя зарплата в сфере образования составляет 11600 сомов, а в сфере здравоохранения — в среднем от 6 до 12 тысяч в зависимости от специализации.
«Неподъемная ипотека»
Айбике (имя изменено) работает в Республиканском центре укреплении здоровья — но, несмотря на самостоятельность, она живет с родителями, потому что её зарплата не позволяет снимать даже однокомнатную квартиру в Бишкеке.
О государственной ипотеке даже не может быть и речи — Айбике получает всего 6 тысяч сомов в месяц, и чтобы как-то жить она параллельно работает по ночам администратором в клубе.
«У нас все врачи параллельно работают. Государство не волнуют врачи — ни жилья, ни денег на еду — просто отучился 6 лет в медакадемии, а потом тебя ждет работа с минизирной зарплатой», — говорит она.
Тынчтыкбек — один из немногих сотрудников министерства образования, который взял государственную ипотеку. Но он понимает, что выплачивать её сам он не сможет, поэтому приходится покрывать её вместе с женой.
«Я взял ипотеку на почти 1 млн сомов на покупку жилья на 15 лет. Честно говоря, моя зарплата не покрывает даже ежемесячные выплаты, из-за чего моей жене приходится доплачивать. Я думаю, что эта первая причина того, что ипотеки берут немногие, если у тебя нет жены или мужа, которые хорошо зарабатывают, то эта ипотека неподъемна для многих», — говорит он.
По словам Тынчтыкбека, еще один барьер для получения ипотеки — бюрократия с документами.
«Но все же проценты по программе госипотеки самые низкие по всей стране — 6 процентов. Эта хоть какая-то помощь работникам минобразования», — говорит сотрудник ведомства.
«Гранты для силовиков»
Вопрос о несправедливом распределении квартир поднимался в парламенте в ноябре 2017 года — депутат Наталья Никитенко говорила тогда, что таким образом Атамбаев хочет «обезопасить свой уход» после завершения президентского срока.
«Видимо, власть пытается обезопасить свой уход — поблагодарить всех “выслужившихся” силовиков, судей, прокуроров за незаконные уголовные дела высокими званиями и благодарностями», — говорила Никитенко.
Депутат Жанар Акаев назвал эту ситуацию «несправедливой» и сказал, что учителям и врачам «обидно» смотреть по телевизору, как силовики бесплатно получают квартиры, а они должны годами выплачивать ипотеку.
Сам Атамбаев в том же месяце объяснил на церемонии вручения госнаград, что силовикам выделяют столько квартир, потому что они строятся на гранты от других стран, которые «легче получить» для силовиков.
«Когда обижаются врачи и учителя, что дома строились только для силовиков, я сегодня могу открыто сказать, что эти дома строились на гранты от различных стран. И гранты мне легче всего получалось брать только для силовиков. Потому что… дальше не могу говорить — это государственный секрет», — оправдывался тогда он.