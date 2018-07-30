Данияр Усенов — беглый премьер-министр Кыргызстана, который покинул страну после смены власти в апреле 2010 года — снова стал центральной фигурой для обсуждения в кыргызских СМИ.

Причина внимания к Усенову — в том, что похожий (очень похожий!) на него человек попал в информационное поле Беларуси, но под именем Даниила Урицкого.

Это первая фотография Урицкого-Усенова, которая публиковалась в СМИ, вот так он выглядел на открытии «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК):

Фото: Tut.by

А вот так Усенов выглядел в годы своего правления: