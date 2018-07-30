Данияр Усенов — беглый премьер-министр Кыргызстана, который покинул страну после смены власти в апреле 2010 года — снова стал центральной фигурой для обсуждения в кыргызских СМИ.
Причина внимания к Усенову — в том, что похожий (очень похожий!) на него человек попал в информационное поле Беларуси, но под именем Даниила Урицкого.
Это первая фотография Урицкого-Усенова, которая публиковалась в СМИ, вот так он выглядел на открытии «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК):
А вот так Усенов выглядел в годы своего правления:
Скорее всего, Урицкий и есть Усенов — по крайней мере, внешне они очень похожи, а в Беларуси с 2010 года скрывается семья беглого президента Курманбека Бакиева, к которому был близок Усенов.
Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что якобы настоящий Данияр Усенов умер в Малайзии в 2013 году. Подтвердить слова Урицкого-Усенова пока невозможно.
Кто такой Данияр Усенов (объяснение для тех, кто забыл или был слишком мал в период правления Бакиева): Усенов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009-2010 года при президенте Курманбеке Бакиеве. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов в день восстания, когда погибло более 80 человек. Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.
Как отреагировали в Кыргызстане
Кыргызские власти в лице МИДа однозначно признали в Урицком беглого премьер-министра и передали через временного поверенного Беларуси ноту протеста в связи с нахождением Усенова на их территории.
Новость привлекла также внимание депутатов кыргызского парламента — заместитель председателя комитета по международным делам Абдывахап Нурбаев заявил радио «Азаттык» , что в парламенте обсудят вопрос о беглом Усенове.
«У нас с Беларусью нет многих соглашений. После ухода Бакиевых отношения в некоторых вопросах ухудшились. В последнее время отношения улучшались. Теперь появился Данияр Усенов. В сентябре, когда начнем работать, рассмотрим, обязательно. Возможно, он туда вкладывает средства, которые украл в Кыргызстане. Надо рассмотреть это», — сказал Нурбаев.
Что еще писали об Урицком-Усенове?
СМИ уже писали о схожести Усенова с Урицким еще в декабре 2017 года, а о том, что Урицкий возглавил БНБК стало известно еще раньше, в 2016 году. Тогда же журналисты спрашивали Урицкого, связана ли БНБК с семьей Бакиевых, но он отказался от комментариев — издание «TUT.by» со ссылкой на свои источники написало, что связь предприятия с Бакиевыми есть.
БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.
Кроме связи с Урицким-Усеновым, БНБК имеет связь с еще одним кыргызстанцем — Рифатом Утюшевым, который занимал должность финансового директора в Фонде развития Кыргызской Республики, открытом во времена Бакиева.
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