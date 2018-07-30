В начале июля в соцсетях появилось видео о вечном противостоянии тех, кому жарко, против тех, кому дует, посмотрите:
Редакция «Клоопа» попросила врачей поставить точку в этом споре и ответить, стоит ли так сильно переживать из-за сквозняка или включенного за спиной кондиционера.
Если коротко: сквозняк не опасен, если вы здоровы, но в любом случае не надо злоупотреблять и сильно охлаждать или нагревать своё тело (особенно, если вы недавно болели, или если есть хронические заболевания) — можете заболеть.
Здоровые не заболеют от сквозняка
Врачи объясняют, что причина простуды это вовсе не холодный воздух, а вирусы. Но при охлаждении заболеть легче, потому что организм сосредоточен на попытках согреться и снижает защитные функции.
«Если у ребенка сниженный имунитет, ребенок развивался не по возрасту, были какие-то проблемы со здоровьем, то переохлаждение может усугубить и обострить болезни», — говорит педиатр Каныкей Дюшембиева.
Она поясняет, что сквозняк сам по себе не опасен для здоровых детей.
«Здоровый ребенок не может заболеть от сквозняка. Но от духоты он может вспотеть, а от холодного ветерка заболеть. […] От того, что ребенок потеет, он может заболеть не только простудными заболеваниями, но еще и могут появится псевдофурункулы и всякие высыпания», — говорит Дюшембиева.
Она сетует, что кыргызстанцы привыкли укутывать детей вместо того, чтобы закалять их.
«Я думаю, что лучше держать ребенка в прохладе, нежели переодевать его и укутывать. Если вы чуть-чуть откроете окно, ребенку от этого не будет плохо. Ему, наоборот, будет комфортно, если только огромный поток воздуха не бьет ребенку в лицо, что аж чепчик слетает, тогда это другое дело», — объясняет врач.
Дюшембиева рекомендует летом следить за температурой ребенка, чтобы он не перегревался и не переохлаждался — по мнению врача, важно проветривать автомобиль или помещение.
«Кондиционером можно пользоваться, но в правильных температурных режимах. В комнате температура должна быть в пределах 22-24 градусов», — заключает врач.
Резкое охлаждение — плохо
Отоларинголог Мунар Бейшенова считает, что холодные потоки воздуха опасны для людей, которые недавно болели или имеют хронические заболевания.
«Лор-болезни часто дают рецидив. Например, если человек болел гайморитом в прошлом, то при охлаждении или снижении иммунитета это сразу дает рецидив», — говорит врач.
Но, по ее мнению, летом людям нужен чистый воздух, и все же нужно открывать окна, но так, чтобы не было переохлаждения.
«Кондиционер может дать сильный холодный поток воздуха, и из-за этого часто возникают заболевания. Поэтому кондиционером надо пользоваться не при низких температурах», — отмечает Бейшенова.
По мнению терапевта Гульзаны Сакеевой, резкое охлаждение организма — это стресс, который может вызывать воспаление.
«На улице очень высокая температура, за счет этого организм человека нагревается […], а когда мы заходим в помещение или находимся под сквозняком, идет резкое охлаждение организма — что приводит к стрессу, а стресс приводит к простуде, а потом к воспалению», — объясняет врач.
Она советует правильно использовать кондиционер и очищать его фильтры.
«Каждый организм реагирует по-разному: если иммунитет человека настолько крепкий, если нет вредных привычек и ведет активный образ жизни, то такой человек может и не простудиться», — отмечает терапевт.