Здоровые не заболеют от сквозняка

Врачи объясняют, что причина простуды это вовсе не холодный воздух, а вирусы. Но при охлаждении заболеть легче, потому что организм сосредоточен на попытках согреться и снижает защитные функции.

«Если у ребенка сниженный имунитет, ребенок развивался не по возрасту, были какие-то проблемы со здоровьем, то переохлаждение может усугубить и обострить болезни», — говорит педиатр Каныкей Дюшембиева.

Она поясняет, что сквозняк сам по себе не опасен для здоровых детей.

«Здоровый ребенок не может заболеть от сквозняка. Но от духоты он может вспотеть, а от холодного ветерка заболеть. […] От того, что ребенок потеет, он может заболеть не только простудными заболеваниями, но еще и могут появится псевдофурункулы и всякие высыпания», — говорит Дюшембиева.

Она сетует, что кыргызстанцы привыкли укутывать детей вместо того, чтобы закалять их.

«Я думаю, что лучше держать ребенка в прохладе, нежели переодевать его и укутывать. Если вы чуть-чуть откроете окно, ребенку от этого не будет плохо. Ему, наоборот, будет комфортно, если только огромный поток воздуха не бьет ребенку в лицо, что аж чепчик слетает, тогда это другое дело», — объясняет врач.

Дюшембиева рекомендует летом следить за температурой ребенка, чтобы он не перегревался и не переохлаждался — по мнению врача, важно проветривать автомобиль или помещение.

«Кондиционером можно пользоваться, но в правильных температурных режимах. В комнате температура должна быть в пределах 22-24 градусов», — заключает врач.