Эрмек Кадыров из «Тумара», группы брейк-дансеров на инвалидных колясках, говорит, что пандус возле Аламединского рынка не приспособлен для ЛОВЗ — они на своём опыте убедились в этом и сняли видео.

«Там пандус под углом 90 градусов, даже наши физически сильные ребята не смогли заехать на него. Никакие стандарты не соблюдены. У нас просто нереально без помощи кого-то заехать на пандусы, да что там инвалидные коляски, с детской коляской сложно проехать», — сказал он журналистам «Клоопа».

Гражданская активистка Укей Мураталиева, которая борется за права женщин с инвалидностью, объяснила «Клоопу», что стандартный пандус должен быть под наклоном в 9 градусов (не 90!) и в длину 9-10 метров — таким образом, люди на колясках смогут на него заехать, но в Бишкеке таких пандусов почти нет.