Правительство Кыргызстана предложило 30 июля изменить закон о декларировании имущества государственными служащими.
Главное предложение во всей этой инициативе — это обязательное декларирование компаний, с которыми чиновники могут быть связаны косвенным образом.
Чиновников обяжут указывать, какими компаниями владеют их близкие и дальние родственники или те компании, в которых они не значатся как владельцы, но с которыми связаны через доверенности или другие внутренние документы.
Инициаторы законопроекта пишут, что государственные служащие записывают свои дома, машины и бизнес на близких или дальних родственников или подставных лиц, чтобы «скрыть незаконное обогащение» или «уйти от налогов».
Это приводит к тому, что официальные декларации чиновников и государственных служащих не совпадают с тем, чем они фактически владеют — подобные публикации в СМИ об имуществе высокопоставленных чиновников были неоднократно.
«В случае, если мы начнем открыто публиковать сведения о доходах и имуществе отдельных государственных и муниципальных служащих, а правоохранительные органы будут участвовать в проверке доходов, расходов и имущества декларантов — это поднимет эффективность существующей системы декларирования», — объясняет идею министр экономики Олег Панкратов.
Следить за исполнением закона, если его примут, будут налоговая служба, финансовая полиция (ГСБЭП) и генеральная прокуратура — последние два органа будут проверять, насколько правильно были заполнены декларации.
Для проверки сведений в декларациях ГСБЭП и генпрокуратура будут использовать открытые и закрытые базы данных государственных органов.
Почему это важно
Основа работы государственного служащего, среди прочего, в том, чтобы отчитываться перед гражданами и открыто работать.
Подобные изменения, при правильном исполнении, смогут помочь правоохранительным органам и гражданам бороться с коррупцией среди чиновников.
Однако многое зависит от исполнения и компетенции проверяющих органов. Доказать косвенное (бенефициарное) владение имуществом или компанией бывает сложно или даже почти невозможно.
Чтобы определить бенефициара, необходимо будет доказывать, что именно этот чиновник получает выгоду от косвенного владения этим имуществом или компанией — при этом, выгода может быть не только в виде денег.
Изучение деклараций
Юрист Нурбек Токтакунов сказал журналистам «Клоопа», что сам предлагал подобные изменения в закон — но сейчас он считает, что в условиях доминирования президентской власти, закон может работать избирательно, против оппонентов.
«Такие инструменты будут работать только в условиях демократической системы сдержки и противовесов, когда нет одной силы, которая подавила все суды и правоохранительные органы», — говорит он.
По словам Токтакунова, ГСБЭП выработал методику выявления реального дохода, что может помочь в борьбе с коррупцией.
«Таким образом можно хотя бы доказать факт укрытия от налогов, что уже серьезное преступление, если чиновник зарабатывает 100 тысяч сомов и при этом тратит 1 млн», — объясняет юрист.
Инициаторы законопроекта говорят, что основанием для предложения изменений стала президентская кампания по борьбе с коррупцией, объявленная Сооронбаем Жээнбековым в феврале на заседании Совета безопасности.
С того момента Совет безопасности объявил о начале кампании по проверке деклараций депутатов и государственных служащих.
Проверка началась 1 июля — по словам пресс-секретаря Налоговой службы Эркина Сазыкова, если во время проверки деклараций найдут несоответствия, то эти данные передадут в генеральную прокуратуру.
Изучение деклараций будет идти пофамильно, а сами декларации будут обнародованы в октябре.
Борьба с коррупцией
Президентская кампания по борьбе с коррупцией идет почти полгода.
За это время под следствие попали бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывшие мэры Бишкека Кубанычбек Кулматова и Албек Ибраимов, экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывший вице-премьер Аскарбек Шадиев.
Большая часть этих чиновников сейчас находится в следственном изоляторе, кроме Шадиева, чье местоположение неизвестно — предположительно, он вылетел в США незадолго до того, как против него выдвинули обвинения.
Сам Жээнбеков говорил, что не допустит никакого политического преследования под видом борьбы с коррупцией — но, тем не менее, большинство арестованных чиновников являются сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Уголовные дела нынешней власти в отношении сторонников предыдущей власти могут говорить о конфликте между бывшим и действующим президентами. Однако оба политика это не подтверждают и не опровергают.
Жээнбеков пришел на пост президента под знаменами атамбаевской партии социал-демократов, но со временем стал дистанцироваться от своего предшественника.
Соавтор: Айдай Эркебаева
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