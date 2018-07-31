Правительство Кыргызстана предложило 30 июля изменить закон о декларировании имущества государственными служащими.

Главное предложение во всей этой инициативе — это обязательное декларирование компаний, с которыми чиновники могут быть связаны косвенным образом.

Чиновников обяжут указывать, какими компаниями владеют их близкие и дальние родственники или те компании, в которых они не значатся как владельцы, но с которыми связаны через доверенности или другие внутренние документы.

Инициаторы законопроекта пишут, что государственные служащие записывают свои дома, машины и бизнес на близких или дальних родственников или подставных лиц, чтобы «скрыть незаконное обогащение» или «уйти от налогов».

Это приводит к тому, что официальные декларации чиновников и государственных служащих не совпадают с тем, чем они фактически владеют — подобные публикации в СМИ об имуществе высокопоставленных чиновников были неоднократно.

«В случае, если мы начнем открыто публиковать сведения о доходах и имуществе отдельных государственных и муниципальных служащих, а правоохранительные органы будут участвовать в проверке доходов, расходов и имущества декларантов — это поднимет эффективность существующей системы декларирования», — объясняет идею министр экономики Олег Панкратов.

Следить за исполнением закона, если его примут, будут налоговая служба, финансовая полиция (ГСБЭП) и генеральная прокуратура — последние два органа будут проверять, насколько правильно были заполнены декларации.

Для проверки сведений в декларациях ГСБЭП и генпрокуратура будут использовать открытые и закрытые базы данных государственных органов.