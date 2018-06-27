Жээнбеков пообещал не преследовать оппонентов под видом борьбы с коррупцией

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил в парламенте, что власти Кыргызстана не будут преследовать политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией. За полгода по обвинениям в коррупции арестовали, как минимум, троих бывших высокопоставленных чиновников — соратников экс-президента Атамбаева.

Жээнбеков выступил в парламенте 27 июня — в своей речи он заявил, что борьба против коррупции остается приоритетным направлением государственной политики.

«Различные теневые схемы нанесли урон государственному бюджету. Их последствия негативно отразились на решении социальных проблем. [..] Устарели основные фонды в энергетике. Долги системы приобрели опасные объемы», — заявил президент.

В своем первом в этом году выступлении в парламенте президент призвал депутатов поддержать борьбу с коррупцией.

«В настоящее время существует порочная практика поручительства за людей, подозреваемых в причастности к коррупции. При их задержании тут же появляются депутаты или политические группы, которые начинают обращаться с просьбой об их освобождении», — заявил Жээнбеков.

Он добавил, что под видом антикоррупционной борьбы власти не допустят расправы над политическими оппонентами.

«Эта борьба ни в коем случае не будет иметь политическую подоплеку», — сказал глава государства.

Уголовные дела против сторонников Атамбаева

В последние месяцы уголовные дела связанные с коррупцией возбуждались против соратников бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

На фоне скрытого конфликта между Жээнбековым и Атамбаевым силовики арестовали высокопоставленных чиновников — бывших и нынешних — из-за коррупционных статей.

СДПК, которую возглавляет Атамбаев, заявила, что «обществу искусственно навязываются негативные оценки деятельности» людей, приближенных к Атамбаеву.

Зампредседателя СДПК и бывшего премьер-министра Сапара Исакова арестовали, обвинив в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и лоббировании интересов иностранной компании при выборе подрядчика для модернизации теплоцентрали. Сам Исаков считает, что уголовное дело против него — «полный беспредел».

Бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева обвинили в «коррупции» и «соучастии в преступлении» — также по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Сатыбалдиев назвал эти обвинения «полной чушью».

Экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова обвинили в коррупции при строительстве школы на деньги от гранта, которые выделила китайская компания ТВЕА по проекту модернизации ТЭЦ.

Сам Кулматов после этого заявил, что в Кыргызстане «идет политическое преследование» окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева, в которое входит и он сам. А в СДПК сказали, что уголовное дело против Кулматова возбудили по «надуманным причинам».

Позже у Кулматова нашли российское гражданство и завели на него второе дело из-за «подделки документов» и «незаконного пересечения государственной границы».

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