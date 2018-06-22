Правительство Кыргызстана открыло специальный счет для средств, которые будут возмещаться в ходе борьбы с коррупцией. Управлять этим счетом будет центральное казначейство.

Об открытии специального счета президент Сооронбай Жээнбеков говорил еще в мае этого года — спустя месяц, 22 июня, правительство объявило о его открытии.

Зачем он необходим: Открытие спецсчета — один из шагов по борьбе с коррупцией, объявленной пришедшим в ноябре 2017 года президентом Сооронбаем Жээнбековым.

На этот счет будут поступать деньги, возвращенные по коррупционным делам и должностным преступлениям, а затем правительство будет их распределять в зависимости от своих нужд.

О критериях распределения средств пока известно мало, правительство обещает, что деньги будут идти на «наиболее актуальные потребности общества».

Как идет борьба с коррупцией: Власти Кыргызстана изучают несколько коррупционных дел — пока в основном они возбуждены на соратников экс-президента Алмазбека Атамбаева и так или иначе связаны с модернизацией ТЭЦ Бишкека. Например, коррупционные дела возбуждены против бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева.

С одной стороны часть гражданского общества поддерживает дела против бывших чиновников и политиков, но с другой стороны — в этом видят политические мотивы: что новые власти Кыргызстана стали преследовать тех, кто власти лишился.

Но дело о модернизации ТЭЦ, внимание на которое обратили после аварии в январе этого года — не единственное связанное с коррупцией, вот еще четыре:

1. В начале июня финансовая полиция задержала зампредседателя Таможенной службы Замирбека Ниязалиева — его обвинили в злоупотреблении полномочиями и незаконном оформлении товаров из Китая с общим ущербом 166 млн сомов.

2. В середине июня генеральная прокуратура возбудила дело из-за завышения стоимости строительства ипподрома в Чолпон-Ате — этот ипподром специально готовили для Всемирных игр кочевников. Ущерб оценивается в 202 млн сомов.

3. ГКНБ возбудил в конце мая дело по растрате $470 тысяч в ТНК «Дастан», которое возглавлял нынешний мэр Бишкека Албек Ибраимов. По версии следствия, в 2012 году компания заключила договор на поставку изделий на $533 тысячи, но фактическая стоимость составила $63 тысячи.

4. Одно из больших коррупционных дел по сумме ущерба — это махинации на возврате НДС, в которые были вовлечены высокопоставленные чиновники (если не понимаете, что такое возврат НДС — почитайте здесь). Спецслужбы оценили ущерб в 1,15 млрд сомов, из которых в бюджет вернули пока 95 млн сомов.