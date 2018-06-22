Суд отказал депутату Артыкбаеву в переводе из СИЗО по состоянию здоровья

Бишкекский городской суд оставил депутата парламента и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева в изоляторе до конца следствия.

Суд отказал Артыкбаеву в смягчении условий содержания — бывший министр энергетики заключен под стражу в следственном изоляторе ГКНБ по обвинению в заключении контракта вопреки интересам Кыргызстана.

Адвокат политика Айжан Орозакунова сказала журналисту Kloop.kg, что она попросила суд, чтобы Артыкбаева не содержали в СИЗО из-за «критического состояния здоровья», а перевели под домашний арест или освободили под подписку о невыезде.

По словам Орозакуновой, Артыкбаев имел хронические заболевания, которые обострились после ареста в начале июня — адвокат говорит, что имеет медицинские заключения от фельдшера СИЗО.

«К городскому суду я приобщила оригинал данной выписки, где зафиксирована проверка, как и со стороны фельдшера, так и приезд скорой помощи», — сказала она. По словам адвоката, в СИЗО дважды вызывали скорую для Артыкбаева.

Спецслужбы задержали Артыкбаева в начале июня по обвинению в заключении невыгодного контракта в бытность министром энергетики с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Артыкбаев — один из нескольких высокопоставленных действующих или бывших чиновников, против которых возбудили уголовные дела из-за модернизации ТЭЦ Бишкека.

Среди других фигурантов дел по ТЭЦ — бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, бывший председатель Нацэнергохолдинга Айбек Калиев, бывший директор «Северэлектро» Салайдин Авазов.

Власти Кыргызстана заинтересовались ТЭЦ Бишкека после того, как там произошла авария, оставившая в январе часть бишкекчан без тепла — это привело к изучению не только причин произошедшего, но и к расследованию трат на модернизацию станции.

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