Возбуждено дело против экс-министра Артыкбаева. Его обвиняют в заключении невыгодного контракта по модернизации ТЭЦ

Генпрокуратура возбудила дело против депутата парламента и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева. Его обвиняют в заключении невыгодного контракта с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ Бишкека.

О возбуждении дела против Артыкбаева стало известно 5 июня — против него возбудили дело по статье «Коррупция» Уголовного кодекса Кыргызстана.

Артыкбаева вызвали на допрос в ГКНБ 5 июня. Его адвокат Айжан Орозакунова сообщала, что следователи проведут очную ставку между Артыкбаевым и его бывшим заместителем Айбеком Калиевым.

ГКНБ задержал Калиева в апреле и водворил в СИЗО. Калиев проходит, как подозреваемый, по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека.

Другим фигурантом дела стал бывший премьер-министр Сапар Исаков. ГКНБ предъявил ему обвинение в коррупции в конце мая, а суд заключил его под стражу 5 июня — бывший глава правительства будет находится в СИЗО до окончания следствия.

Дело против Артыкбаева

По информации прокуратуры, в бытность министром энергетики в 2012-2013 годах Артыкбаев заключил невыгодный для Кыргызстана контракт с китайской компанией TBEA по модернизации ТЭЦ Бишкека.

«[…] интересы Кыргызской Республики не были соблюдены, так как невозможно определить достоверность стоимости выполненных работ. Анализ показал, что разница стоимости при выборочной проверке по отдельным позициям составила в среднем $20 млн», — сказано в сообщении генпрокуратуры.

Еще одно обвинение в адрес бывшего министра, согласно прокуратуре, состоит в том, что он и другие чиновники энергетической отрасли не требовали необходимые технические документы от китайской компании, например, технико-экономическое обоснование.

«Согласно акту Счетной палаты от 12 апреля 2018 года, при заключении вышеуказанного контракта отсутствовали детальные расчеты на основе сметы и отсутствовала конкретная смета по каждой позиции расходов средств», — сказано в сообщении.

Прокуратура также указывает на то, что сам выбор подрядчика произошел после резолюции со стороны президента Алмазбека Атамбаева и двух заместителей главы его администрации Сапара Исакова и Нурсулуу Ахметовой.

Артыкбаев должен был выбрать из четырех компаний и в итоге выбрал TBEA и заключил контракт «под ключ» на $386 млн — прокуратура настаивает на том, что компания не имела опыта по реализации таких проектов как модернизация ТЭЦ.

Скандал с модернизацией ТЭЦ

Власти Кыргызстана начали изучать вопросы по модернизации ТЭЦ Бишкека после того, как в конце января на станции произошла авария — инцидент оставил квартиры бишкекчан почти без тепла, а сам авария совпала с пришедшими в город холодами.

Депутаты парламента создали комиссию и стали изучать два вопроса: причины аварии и затраты на модернизацию станции.

Власти Кыргызстана заключили контракт на модернизацию ТЭЦ Бишкека с китайской компанией TBEA на $386 млн — это кредитные средства от китайских властей, которые Кыргызстан должен будет вернуть в размере $500 млн вместе с процентами.

Во время разбирательства со своих должностей были сняты ключевые чиновники энергетической отрасли, включая председателя Нацэнергохолдинга Айбека Калиева и директора ТЭЦ Нурлана Омуркула уулу.

Против некоторых были возбуждены уголовные дела против технического директора «Электрических станций» Алмаза Жусупбекова и уволенного из-за поломки замгендиректора компании Бердибека Боркоева.

ГКНБ также задержал экс-мэра Джалал-Абада Салайдина Авазова, который в прошлом был директором «Электрических станций». Вместе с Авазовым задержали его бывшего заместителя Жолдошбека Назарова — они проходят в качестве подозреваемых по делу об аварии на ТЭЦ Бишкека.

Расследование по модернизации ТЭЦ совпало с началом скрытого противостояния между командами бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нового главы государства Сооронбая Жээнбекова.

За последние два месяца все соратники Атамбаева лишились своих должностей в правительстве: сперва потеряли свои посты главы спецслужб и прокуратуры, а потом пост главы правительства потерял Сапар Исаков, протеже бывшего президента.

После отставки правительства Исакова новые власти Кыргызстана возбудили дело против него и бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова — оба дела связаны с модернизацией ТЭЦ Бишкека.

Соавтор: Айсымбат Токоева.