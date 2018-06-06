Одним кадром. Флешмоб против ала-качуу в Бишкеке

На площади Ала-Тоо в Бишкеке прошел флешмоб студентов местных вузов против ала-качуу и ранних браков. По оценке Министерства образования, которое выступило одним из организаторов, во флешмобе участвовало более 1000 студентов.

Перед ними выступили танцевальные группы, музыканты (среди которых Кайрат Примбердиев и Айым Аильчиева) и депутаты Жанар Акаев и Айсулуу Мамашова.

Мамашова пообещала обсудить в парламенте законопроект о приравнивании ала-качуу к похищению человека. Сейчас по кыргызским законам максимальное наказание за похищение составляет 10 лет, а за ала-качуу — 7.

Поводом для флешмоба послужило убийство 20-летней Бурулай Турдаалы кызы в конце мая — похититель убил ее прямо в отделении милиции после неудавшегося ала-качуу.

После этого о проблеме похищения девушек для вступления в брак заговорили в парламенте, а омбудсмен предложил вдвое ужесточить наказание за такие преступления.

Почему это важно: Ала-качуу — это похищение девушки для насильственного вступления в брак. Часто оно заканчивается изнасилованием и заключением брака против воли девушки. По данным ООН в Кыргызстане каждый час происходит ала-качуу, и как минимум 35% браков в Кыргызстане — результат похищения. При этом суды в среднем наказывают преступников за ала-качуу менее строго, чем за кражу, скотокрадство и угон автомобиля.