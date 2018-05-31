Омбудсмен предлагает вдвое увеличить наказание за ала-качуу после убийства похищенной девушки

Институт омбудсмена намерен предложить ужесточить наказание за похищение девушек для вступления в брак — с 5 лет до 10 лет лишения свободы. Предложение Оторбаева связано со смертью 20-летней Бурулай Турдаалы кызы, которую в отделении милиции убил мужчина, пытавшийся ее похитить.

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев заявил 31 мая, что меры, принятые Кыргызстаном в последние годы против похищения девушек для вступления в брак (ала-качуу) «недостаточные».

Оторбаев собирается предложить изменить Уголовный кодекс, чтобы ужесточить наказание за ала-качуу и увеличить его с 5 до 10 лет лишения свободы. Для этого омбудсмен предлагает поменять категорию уголовной статьи с «преступления против уклада семейных отношений» на «преступление против личной свободы человека».

Поводом для заявление омбудсмена стало убийство 20-летней Бурулай Турдаалы кызы, на которую в отделении милиции напал с ножом мужчина, пытавшийся до этого ее похитить. В результате девушка умерла в больнице.

«Умыкание невест (ала-качуу) должно жестко пресекаться, и виновники должны получить наказание по всей строгости закона. К сожалению, Бурулай стала жертвой не только ала-качуу, но и жестокого убийства, что говорит о деградации нового поколения, которое имеет неверные представления о создании семьи», — говорится в сообщении института омбудсмена.

Также Оторбаев в своем заявлении считает, что сотрудники ОВД, которые допустили убийство девушки, должны понести наказание «за соучастие в убийстве».

Убийство после ала-качуу

В ночь на 28 мая милиция после сообщения о похищении задержала двоих мужчин и девушку на посту в селе Сосновка. Их доставили в ОВД Жайылского района.

Пока милиционеры оформляли документы на задержанных, девушка находилась в комнате приема граждан. Мужчина, пытавшийся ее похитить, зашел туда, запер за собой дверь и нанес ей несколько ножевых ударов, а после этого порезал и себя.

Девушка скончалась в реанимации, а мужчину прооперировали. Второго задержанного передали следователям Жайылского района.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Также милиция начала служебное расследование, а районная прокуратура возбудила уголовное дело на милиционеров за халатное отношение к своим обязанностям.

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