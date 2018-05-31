Независимое российское сообщество «Диссернет» назвало диссертацию кыргызской ученой Нонны Розахуновой «фикцией» и плагиатом. По их мнению, Розахунова включила в нее десятки страниц из работ других ученых, не ссылаясь на них. Розахунова опровергает это, заявляя, что во время написания ее диссертации требования к уровню заимствований были другими.

Что случилось?

Эксперты российского проекта «Диссернет», которые анализируют научные диссертации, приступили к проверке около 600 работ кыргызских ученых.

Одной из первых эксперты проверили диссертацию кыргызского доктора юридических наук Нонны Розахуновой, заместителя декана юридического факультета Кыргызского национального университета. «Диссернет» пришел к выводу, что Розахунова включила в свою диссертацию материалы из работ троих российских ученых.

«[Ученый Магомед] Абдулаев писал про Россию, […] Розахунова взяла эту работу и заменила “конституцию РФ” “конституцией Кыргызской Республики”, “международный договор РФ” на “международный договор Кыргызской Республики”, “омбудсмена” она заменила на “акыйкатчы”. То есть она совершила нечто гораздо худшее, чем плагиат — она совершила подлог данных научного исследования», — говорит участник проекта Андрей Заякин.

По его словам, диссертация Розахуновой об истоках прав человека и закона была «выдуманной автором реальностью», потому что в диссертации были данные о России, и они не могут использоваться для Кыргызстана.

«Были знаменитые примеры, когда депутаты Госдумы меняли в [своих] диссертациях по экономике “шоколад” на “мясо”, при этом объемы производства, цена, особенности технологических процессов и маршруты доставок оставались теми же самыми. То есть если заменить “шоколад” на “мясо”, это уже будет диссертация не про мясо и не про шоколад — это будет выдуманная автором реальность», — считает Заякин.

По его словам, за такие нарушения Розахунову можно лишить ученой степени. Заякин сообщил, что после публикаций «Диссернета» в России около 200 человек лишились степеней.

Что об этом думает сама Розахунова?

Нонна Розахунова опровергает все обвинения в плагиате научной работы, заявив что это «чей-то заказ». По ее словам, когда она защищала свою диссертацию в 2010 году, не было таких требований к уровню плагиата, а конституции Кыргызстана и России были «одинаковы». Она говорит, что сейчас кандидатам в доктора наук сложнее защищаться. «”Диссернет” считается нелегальным сайтом — в России еще никто, кто действительно плагиатничал, не лишился дипломов»», — считает Розахунова. Нонна Розахунова

При этом сама Розахунова в 2014 году вместе с двумя другими учеными жаловалась на диссертационный совет Ошского государственного университета и просила у профильного комитета Жогорку Кенеша «разобраться и прекратить плодить в Кыргызстане фальшивых докторов и кандидатов наук».

Что говорит аттестационная комиссия?

В Высшей аттестационной комиссии (ВАС) говорят, что выводы российских специалистов «неофициальные», и все научные работы, которые поступают к комиссии, проходят через программу «Антиплагиат».

«С какой стати российские специалисты этим занимаются, потому что у нас юристов очень много же. Мы первый раз слышим о “Диссернете”. У нас есть своя программа “Антиплагиат”, и мы сами проверяем все поступающие к нам работы через эту программу. Выводы этих экспертов — они же неофициальные», — заявляют там.

Подробней о том, как работает программа «Антиплагиат», и какие существуют нормы для защиты диссертации, в комиссии сообщать отказались.

На момент публикации Министерство образования и науки оказалось недоступно для комментариев.

Что такое «Диссернет»?

«Диссернет» — это российское сетевое сообщество экспертов и исследователей, которое дает независимую экспертизу кандидатским и докторским диссертациям. Сами они говорят, что занимаются «разоблачением мошенников, фальсификаторов и лжецов».

Начав работу в 2013 году, «Диссернет» успел проанализировать работы депутатов Государственной Думы, чиновников исполнительной власти, губернаторов, силовиков и врачей.

Среди них был и министр культуры Владимир Мединский. Член «Диссернета» Иван Бабицкий назвал работу министра «абсурдной» и содержащей грубые ошибки. По словам Бабицкого, диссертация Мединского «не может считаться научным исследованием».

Весной 2018 года «Диссернет» начал проверять диссертации таджикских ученых и нашел более 20 работ, содержащих плагиат. Среди них были и диссертации первого заместителя премьер-министра Таджикистана и помощника президента страны Эмомали Рахмона.