Вместо шамана и молдо. Как люди попадают на встречи анонимных алкоголиков

Бишкекское сообщество анонимных алкоголиков существует уже больше 20 лет. Основная его миссия — помогать людям побороть алкогольную зависимость. Журналист Эльдос Казыбеков побывал на одном из его собраний и узнал истории тех, кто считает себя алкоголиками.

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«Мне хотелось напиться и умереть»

Она долгое время не могла назвать себя алкоголиком, а приняв себя, почувствовала легкость. Татьяна неоднократно помогала алкоголикам побороть зависимость на собственном примере. Теперь самое важное для нее — быть трезвой здесь и сейчас.

Татьяне 58. Она стала пить после развода с первым мужем, который оставил ее без квартиры. В юные годы она профессионально занималась фехтованием — спорт предполагал и здоровый образ жизни.

Но первый муж Татьяны поставил ей ультиматум — или спорт, или супружеская жизнь. Расставив приоритеты, она выбрала жизнь в браке. Однако, спустя несколько лет, она ушла от мужа из-за того, что тот много пил. А когда пил — вел себя агрессивно. Спустя несколько лет после развода, он умер.

Впервые Татьяна попробовала алкоголь в 24 года — в домашней обстановке и в кругу друзей. Она стала выпивать все чаще, и в 35 лет у нее случился первый запой.

«Мне было 35 лет, мой любимый человек забрал все деньги и оставил меня без квартиры. У меня было состояние стресса, мне хотелось напиться и умереть. После этого случая моя мама впервые отправила меня в наркологию», — рассказывает Татьяна.

После двух неудачных браков она позволяла себе выпивать только раз в несколько лет. Но в таких случаях у нее случались запои, которые длились днями. Иногда — больше недели. Она принимала алкоголь во время стрессов, пытаясь на время уйти от проблемы — и со временем запои происходили все чаще.