Вместо шамана и молдо. Как люди попадают на встречи анонимных алкоголиков

Бишкекское сообщество анонимных алкоголиков существует уже больше 20 лет. Основная его миссия — помогать людям побороть алкогольную зависимость. Журналист Эльдос Казыбеков побывал на одном из его собраний и узнал истории тех, кто считает себя алкоголиками.
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«Мне хотелось напиться и умереть»
Она долгое время не могла назвать себя алкоголиком, а приняв себя, почувствовала легкость. Татьяна неоднократно помогала алкоголикам побороть зависимость на собственном примере. Теперь самое важное для нее — быть трезвой здесь и сейчас.
Татьяне 58. Она стала пить после развода с первым мужем, который оставил ее без квартиры. В юные годы она профессионально занималась фехтованием — спорт предполагал и здоровый образ жизни.
Но первый муж Татьяны поставил ей ультиматум — или спорт, или супружеская жизнь. Расставив приоритеты, она выбрала жизнь в браке. Однако, спустя несколько лет, она ушла от мужа из-за того, что тот много пил. А когда пил — вел себя агрессивно. Спустя несколько лет после развода, он умер.
Впервые Татьяна попробовала алкоголь в 24 года — в домашней обстановке и в кругу друзей. Она стала выпивать все чаще, и в 35 лет у нее случился первый запой.
«Мне было 35 лет, мой любимый человек забрал все деньги и оставил меня без квартиры. У меня было состояние стресса, мне хотелось напиться и умереть. После этого случая моя мама впервые отправила меня в наркологию», — рассказывает Татьяна.
После двух неудачных браков она позволяла себе выпивать только раз в несколько лет. Но в таких случаях у нее случались запои, которые длились днями. Иногда — больше недели. Она принимала алкоголь во время стрессов, пытаясь на время уйти от проблемы — и со временем запои происходили все чаще.
«Все алкоголики пьют по-разному, а болеют одной болезнью. Я никогда не пила каждый день. У меня в последние годы бывало так, что я пила четыре раза в год, но запоями. Запой у меня продолжался от трех до десяти дней. […] Когда жизнь меня била, алкоголь был ответной реакцией, и я шла и напивалась», — говорит Татьяна.
С самого начала она пыталась скрывать от своих двух детей эту привычку и не позволяла себе появляться перед ними пьяной.
Отношения с матерью у нее были натянутыми — после первого запоя та рассказала детям Татьяны о ее зависимости, и отношения между ними стали холодными.
Одним из самых сложных потрясений для Татьяны стало то, что спустя много лет ее сын Василий так же, как и она, стал злоупотреблять алкоголем. Однажды ночью он позвонил ей — хотел «попрощаться». Приехав к нему домой, она впервые увидела своего сына пьяным.
«Я в три часа ночи оделась и помчалась к нему. Перед этим я сказала ему: “Сынок, ты меня дождись, я сейчас приеду и поговорю с тобой”. Я приехала, он был очень пьяным, у него висел ремень [, на котором он собирался повеситься]. Я его успокоила и уложила спать. Утром, когда он пришел в сознание, он не мог поверить [в то, что все это произошло]», — рассказывает Татьяна.
Пытаясь помочь сыну, она старалась проводить с ним больше времени. Когда он пьянствовал — а такое случалось нередко — Татьяна обращалась к врачу-наркологу.
«Все алкоголики пьют по-разному, а болеют одной болезнью»
Мать и сын пытались помочь друг-другу побороть их общую зависимость разными способами. После очередного запоя Татьяны, Василий попросил ее посетить группу анонимных алкоголиков — АА, как ее члены называют собрание между собой.
«Он сказал, что в этой группе есть те, кто употреблял и алкоголь, и наркотики много лет, и они сейчас не пьют. Будучи членом группы АА, он каждый день приходил ко мне в больницу и разговаривал со мной. Он мне говорит: “Мам, ты хочешь навсегда бросить пить? Приходи в группу, там ты получишь поддержку”. Он смог перебороть свою проблему, и я его послушала», — рассказывает Татьяна.
Посетив в первый раз группу АА, Татьяна чувствовала себя некомфортно, потому как практически все алкоголики, впервые посетившие собрание, не готовы признать свою зависимость.
У Татьяны за время посещения АА несколько раз были срывы — в том числе, и из-за конфликта с сыном, после которого они продолжили посещать клуб, но в разные дни.
Однако, говорит она, собрания помогают ей справиться с зависмостью — с последнего ее срыва прошел уже целый год.
«Я чувствовал себя беспомощным от того, что мне ничего не помогает»
Алкоголь и наркотики довели его до отчаяния: конфликты с семьей, потеря бизнеса, и самые разные попытки бросить пить. Жизнь от выпивки к выпивке протекала долгие годы, пока Алексей не стал жертвой собственной привычки.
Алексей начал пить алкоголь с 11 лет — впервые он попробовал водку в детском лагере. В начале, рассказывает он, ему не понравилось, а затем пьяные посиделки с друзьями стали привычкой.
Через некоторое время друзья Алексея познакомили его и с гашишом — он стал зависимым как от алкоголя, так и от легких наркотиков. Родители, узнав об употреблении психотропных веществ их сыном, начали усиливать свой контроль над ним.
«Когда я учился в университете, я не считал, что у меня есть проблемы с алкоголем и наркотиками. Родители стали прессовать меня из-за алкоголя. На втором курсе я открыл свой маленький бизнес. В этот момент в моей жизни появился героин», — продолжает свой рассказ Алексей.
Вскоре его бизнес стал терпеть убытки — из-за этого Алексей стал принимать героин все чаще и влез в долги. Его родителям ничего не оставалось, кроме как принудительно отправить сына на реабилитацию.
«Выйдя с реабилитации, я не знал как жить трезво, у меня была огромная душевная пустота. Зная, что героин мне нельзя принимать, я стал употреблять алкоголь. Так у меня появилась алкогольная зависимость», — вспоминает он.
Как и большинство зависимых, Алексей изо всех сил отрицал свой алкоголизм, считая, что алкоголики — это только те, кто «валяется под забором». В последние годы он уже пил в одиночестве — друзья перестали с ним общаться.
«Очень часто бывали моменты, когда я вообще не собирался пить, но, тем не менее, заходил в магазин, покупал спиртное и выпивал. Или давал себе срок не пить хотя бы пару недель, но срывался буквально через два дня», — признается он.
Окончательно признать свою зависимость было нелегко, но однажды, находясь в жутком похмелье, он признался себе, что у него алкоголизм.
«У меня внутри что-то сломалось, была паническая атака, меня накрыло полное отчаяние, я чувствовал себя беспомощным от того, что мне ничего не помогает», — рассказывает Алексей.
«На втором курсе я открыл свой маленький бизнес. В этот момент в моей жизни появился героин»
Около 8 лет назад, Алексей познакомился со своей будущей женой. Она не предлагала ему обратиться за помощью, потому что сама была зависима от алкоголя. Однажды во время пьяной ссоры он ранил ее ножом в ногу.
В итоге, по настоянию отца, Алексей «закодировался». А потом узнал о группе анонимных алкоголиков.
Пришел он сюда не сразу — сначала ему мешали стыд и стеснение. Но после совета знакомого все-таки попал на встречу АА.
«В АА мне нравится теплая дружеская обстановка. Туда хотят такие же люди, как и я, с такими же проблемами. Я могу поделиться своими проблемами с ними, потому что так будет правильнее. Эти люди меня понимают», — объясняет Алексей.
Он вспоминает, что пытался избавиться от своих зависимостей по-разному: ходил к молдо, который бил его камчой, много раз «кодировался», пробовал разные препараты, обращался к шаманам. Но бросить алкоголь и наркотики он смог именно благодаря помощи и пониманию таких же, как он — в группе АА.
Героин Алексей не употребляет уже четырнадцать лет, и идет пятый год без алкоголя и «травы». Тем не менее, он продолжает так же активно посещать группу — помогает другим зависимым в борьбе с их проблемой.
Как проходят встречи участников сообщества АА?
Бишкекское сообщество анонимных алкоголиков существует с 1996 года. За этот период, говорят в нем, АА удалось помочь около 800 людям избавиться от алкогольной зависимости. С открытием группы помогла аналогичная группа из Польши, которая прибыла в Бишкек со своим семинаром.
Собрания АА проходят в небольшой комнате — на каждую встречу приходит по 10-12 человек. На столе — две свечи, печенье и конфеты.
Средний возраст участников сообщества — от 30 до 45 лет. Встречи проводятся два раза в неделю и длятся по полтора часа — за это время участники делятся своими переживаниями, историями и обсуждают пункты из программы «12 шагов на пути к отказу от алкоголя», по которой они и работают.
По похожему принципу в Бишкеке уже работают клубы для страдающих от других зависимостей: от наркотиков, еды, секса и азартных игр. Наряду с «Анонимными алкоголиками» существуют и группы для созависимых — членов семей пьющих людей.