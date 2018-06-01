Образование — важное условие для защиты детей от опасного и изнурительного труда и борьбы с бедностью. От того, как ребенок развивается в начале жизни, зависит, насколько успешным он будет. Дошкольное образование играет в этом важную роль, но в Кыргызстане только 23% детей от трех до пяти лет имеют возможность ходить в детский сад.
Имена героинь изменены по их просьбе.
Дочери Карины недавно исполнилось пять лет. Еще когда ей было два, ее мать обратилась в государственный детский сад по месту жительства, но там Карине ответили, чтобы она привела девочку через год. Позже выяснилось, что мест в детсаду нет.
О том, что ей нужно было предварительно зарегистрироваться и только после этого подавать документы, Карина узнала только в прошлом году. Теперь ее дочь официально стоит в очереди в государственный детский сад. С документами сложностей не было — у Карины уже были все справки, а ее семья прописана в черте города. С тех пор она терпеливо ждет, когда появится место для ее ребенка.
В Кыргызстане в 1990–х годах часть детсадов закрыли или перепрофилировали. По данным нацстаткома, на момент обретения независимости в стране около 198 тысяч детей посещали детские сады. К 2016 году это количество сократилось до 174 тысяч. За это время детей от трех до шести лет стало больше на 21%.
В Министерстве образования говорят, что в 1990-е годы страна потеряла почти 80% всех дошкольных организаций. Из почти 1700 детских садов к 2000 году осталось всего 400. Больше 1200 зданий детсадов приватизировали или распродали.
В 2000-х годах ситуация значительно улучшилась, но дошкольных организаций все равно не хватает.
Развитие в раннем детстве — это непрерывный процесс. В это время ребенок учится более сложно двигаться, мыслить, разговаривать, переживать эмоционально и взаимодействовать с другими людьми. Физическое развитие, навыки чтения и счета, социальное и эмоциональное развитие и готовность к обучению — важные области общего развития ребенка, основа его социализации и развития как личности.
Дома лучше?
Гулира — мама девятилетнего подростка. Она считает, что необходимость детских садов сильно преувеличена — если мама домохозяйка, то никто лучше нее не воспитает ребенка.
«Я понимаю, что все дети разные. Кому-то для развития нужен коллектив, кому-то — нет. Но я не понимаю женщин, которые уверены, что без сада ребенок растет неполноценным, и в два, а то и в полтора года спихивают его в ясли. А я считаю, что ребенку лучше и безопасней дома», — говорит она.
Сын Гулиры не ходил в детский сад и образовательные кружки, его воспитывали мама и няня. Он часто играл на улице — там мальчик общался со сверстниками и познавал окружающий мир. Дома с ним не занимались по специальным обучающим методиками или программам, но всегда читали с ним книги, рисовали и лепили фигурки из пластилина. К школе мальчик умел писать и читать, и сейчас учится на отлично. По словам Гулиры, никаких проблем с учебой и общением у него не возникает.
Первые три-четыре года жизни — это период самого интенсивного развития интеллектуальных способностей человека. В это время главное для развития ребенка — воспитание в семье: участие взрослых в занятиях и наличие в доме детских книг.
Что делать?
Очень важно, чтобы родители занимались со своими детьми. Но посещение детского сада играет решающую роль в готовности ребенка к начальной школе. В детском саду ребенка обучают организовано — родители и няни чаще всего этого не делают.
Что делает государство, чтобы обеспечить детям доступ к дошкольному образованию?
В Министерстве образования говорят, что сейчас государство возвращает в свою собственность здания детсадов, которые приватизировали незаконно. Кроме этого, открывают новые детские сады, ремонтируют старые и поощряют частников открывать платные дошкольные учреждения.
Тем не менее, очень мало детей получают дошкольное образование — при самых оптимистичных подсчетах, учитывая не только детские сады, но и другую дошкольную подготовку, только 39% детей до семи лет имеют доступ к раннему образованию.
Почему это важно?
Образование — ключевой ресурс развития человеческого потенциала, экономики, повышения благосостояния населения и важнейший фактор в сокращении масштабов нищеты.
Уровень образования — это мера социального прогресса и экономических достижений страны. Чем образованнее человек, тем меньше шансы, что он и члены его семьи окажутся за чертой бедности.
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