Образование — важное условие для защиты детей от опасного и изнурительного труда и борьбы с бедностью. От того, как ребенок развивается в начале жизни, зависит, насколько успешным он будет. Дошкольное образование играет в этом важную роль, но в Кыргызстане только 23% детей от трех до пяти лет имеют возможность ходить в детский сад.

Имена героинь изменены по их просьбе.

Дочери Карины недавно исполнилось пять лет. Еще когда ей было два, ее мать обратилась в государственный детский сад по месту жительства, но там Карине ответили, чтобы она привела девочку через год. Позже выяснилось, что мест в детсаду нет.

О том, что ей нужно было предварительно зарегистрироваться и только после этого подавать документы, Карина узнала только в прошлом году. Теперь ее дочь официально стоит в очереди в государственный детский сад. С документами сложностей не было — у Карины уже были все справки, а ее семья прописана в черте города. С тех пор она терпеливо ждет, когда появится место для ее ребенка.

В Кыргызстане в 1990–х годах часть детсадов закрыли или перепрофилировали. По данным нацстаткома, на момент обретения независимости в стране около 198 тысяч детей посещали детские сады. К 2016 году это количество сократилось до 174 тысяч. За это время детей от трех до шести лет стало больше на 21%.

В Министерстве образования говорят, что в 1990-е годы страна потеряла почти 80% всех дошкольных организаций. Из почти 1700 детских садов к 2000 году осталось всего 400. Больше 1200 зданий детсадов приватизировали или распродали.

В 2000-х годах ситуация значительно улучшилась, но дошкольных организаций все равно не хватает.