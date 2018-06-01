ГКНБ объявил в розыск депутата Аскарбека Шадиева

Госкомитет нацбезопасности объявил 31 мая бывшего вице-премьер-министра и депутата парламента Аскарбека Шадиеву в розыск. Также депутату Первомайский райсуд Бишкека заочно избрал меру пресечения — заключение в СИЗО ГКНБ на два месяца.

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Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Аскарбек Шадиев 27 апреля выехал на похороны родственника в Исфану Баткенской области и позже незаконно пересек госграницу через речку в Лейлекском районе в сторону Таджикистана.

По информации ГКНБ, 28 апреля после возбуждения уголовного дела Шадиев вылетел из таджикского города Худжанд в Москву, а затем депутат улетел в Нью-Йорк, США.

«По данным близких родственников, Аскарбек Шадиев выехал на лечение и должен был вернуться в течении одной-двух недель. Однако Шадиев до сих пор намеренно скрывается от следственных органов, в связи с чем он объявлен в розыск», — сообщила пресс-служба комитета.

Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили журналисту Kloop.kg, что Первомайский районный суд заочно принял решение заключить Шадиева 31 мая.

«В течение 48 часов он должен быть доставлен в суд для проверки законности, обоснованности его задержания. Постановление может быть обжаловано в Бишкекском горсуде в течение 5 суток», — сказали в пресс-службе.

В начале мая его помощник Айбек Эрмеков сообщил нескольким изданиям, что Шадиев выехал из Кыргызстана 27 апреля для проведения операции на сердце. Тогда Госкомитет нацбезопасности и Пограничная служба заявляли, что Шадиев не покидал Кыргызстан.

Дело Шадиева

В конце апреля Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против депутата от фракции «Бир Бол» и экс-вице-премьера Аскарбека Шадиева из-за «злоупотребления полномочий».

Генпрокуратура утверждает, что чиновник знал о том, что в 2017 году не будут присуждать премию имени Чингиза Айтматова, но все равно подписал документ с просьбой выделить на нее два миллиона сомов.

Позднее эти два миллиона сомов были переданы заведующему отдела комитета по международным делам и обороне Жогорку Кенеша Арсену Закирову, который, по версии следствия, присвоил их.

В мае генпрокуратура и ГКНБ наложили арест на имущество Шадиева и его семьи. Согласно постановлению, имущество арестовали «в целях обеспечения исполнения приговора по части возможной конфискации имущества».