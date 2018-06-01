Что предлагают Масалиев и Зулушев?

Сейчас экс-президентов нельзя привлекать к уголовной ответственности за действие или бездействие, совершенное ими во время президентства. Экс-президентов нельзя арестовывать, допрашивать или обыскивать — это указано в законе «О гарантиях деятельности президента», принятом еще в 2003 году.

Масалиев и Зулушев считают, что этот закон противоречит Конституции 2010 года.

«В новой Конституции президент не выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека. У главы государства значительно снижен уровень неприкосновенности и в Конституции отсутствуют нормы о государственном обеспечении его семьи», — говорится в справке-обосновании депутатов.

Авторы законопроекта считают, что экс-президента не стоит полностью лишать иммунитета — потому что экс-президент «остается носителем государственных секретов и информации особой важности».

По их мнению, такой иммунитет нужен, чтобы обезопасить экс-президента от внеправового преследования, с которым он может столкнуться из-за решений, принятых на посту главы государства.

«В этой связи предлагается распространить на экс-президента объем неприкосновенности, в целом соответствующий неприкосновенности депутата Жогорку Кенеша», — пишут депутаты в справке-обосновании.

В своем законопроекте Масалиев и Зулушев также ограничивают список членов семьи президента: в него войдут только близкие родственники — супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети президента.

В поправках близких родственников бывшего и действующего президентов лишают права на бесплатную медицинскую страховку, бесплатно лечиться смогут только действующий и бывший президент.

В случае если экс-президента осудят по уголовной статье, то он лишится этой привилегии и пожизненной охраны за счет государства.

Депутаты также предлагают лишить семью экс-президента права на пользование служебным автомобилем. По закону от 2003 года, государство может выделить им такой транспорт в случае смерти экс-президента.

Кто будет привлекать экс-президента к ответственности?

Если законопроект вступит в силу, то за привлечение экс-президента к уголовной ответственности будут отвечать генпрокуратура и парламент.

В 2019 году в Кыргызстане вступит в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, который позволит генпрокурору инициировать привлечение экс-президента к уголовной ответственности.

Как только генпрокурор примет такое решение, парламент должен будет решить, давать ли согласие на привлечение экс-президента к ответственности. Это потребует создание специальной комиссии, которая будет разбирать детали обвинений и изучать аргументы самого экс-президента.

Экс-президента могут привлечь к уголовной ответственности только с согласия большинства депутатов парламента.

По Конституции Кыргызстана, сейчас парламент и генпрокуратура могут привлечь к уголовной ответственности только действующего президента страны, но не экс-президента.