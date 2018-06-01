Депутаты парламента составили законопроект, в котором прописали механизм возбуждения уголовных дел против экс-президентов Кыргызстана. В документе они также предлагают снизить уровень неприкосновенности экс-президентов.
Что случилось?
Депутаты Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев 30 мая выставили на общественное обсуждение законопроект, в котором они расписали, как можно привлечь экс-президентов к уголовной ответственности.
Разговоры о лишении экс-президентов иммунитета начались, когда парламент стал изучать итоги расследования депутатской комиссии по аварии на ТЭЦ Бишкека и стоимости её модернизации.
Тогда Масалиев первым предложил лишить экс-президента Алмазбека Атамбаева неприкосновенности. По словам депутата, Атамбаев, «минуя премьер-министра, давал поручения министрам» при модернизации ТЭЦ.
«Действующему президенту можно объявить импичмент, равно как привлечь депутата к ответственности. А вот экс-президента никто и никогда не сможет тронуть. То, что один человек может ни за что не отвечать, противоречит Конституции», — сказал тогда Масалиев.
После слов Масалиева парламент проголосовал за создание механизма лишения экс-президентов иммунитета.
Что предлагают Масалиев и Зулушев?
Сейчас экс-президентов нельзя привлекать к уголовной ответственности за действие или бездействие, совершенное ими во время президентства. Экс-президентов нельзя арестовывать, допрашивать или обыскивать — это указано в законе «О гарантиях деятельности президента», принятом еще в 2003 году.
Масалиев и Зулушев считают, что этот закон противоречит Конституции 2010 года.
«В новой Конституции президент не выступает гарантом Конституции, прав и свобод человека. У главы государства значительно снижен уровень неприкосновенности и в Конституции отсутствуют нормы о государственном обеспечении его семьи», — говорится в справке-обосновании депутатов.
Авторы законопроекта считают, что экс-президента не стоит полностью лишать иммунитета — потому что экс-президент «остается носителем государственных секретов и информации особой важности».
По их мнению, такой иммунитет нужен, чтобы обезопасить экс-президента от внеправового преследования, с которым он может столкнуться из-за решений, принятых на посту главы государства.
«В этой связи предлагается распространить на экс-президента объем неприкосновенности, в целом соответствующий неприкосновенности депутата Жогорку Кенеша», — пишут депутаты в справке-обосновании.
В своем законопроекте Масалиев и Зулушев также ограничивают список членов семьи президента: в него войдут только близкие родственники — супруг или супруга, а также несовершеннолетние дети президента.
В поправках близких родственников бывшего и действующего президентов лишают права на бесплатную медицинскую страховку, бесплатно лечиться смогут только действующий и бывший президент.
В случае если экс-президента осудят по уголовной статье, то он лишится этой привилегии и пожизненной охраны за счет государства.
Депутаты также предлагают лишить семью экс-президента права на пользование служебным автомобилем. По закону от 2003 года, государство может выделить им такой транспорт в случае смерти экс-президента.
Кто будет привлекать экс-президента к ответственности?
Если законопроект вступит в силу, то за привлечение экс-президента к уголовной ответственности будут отвечать генпрокуратура и парламент.
В 2019 году в Кыргызстане вступит в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс, который позволит генпрокурору инициировать привлечение экс-президента к уголовной ответственности.
Как только генпрокурор примет такое решение, парламент должен будет решить, давать ли согласие на привлечение экс-президента к ответственности. Это потребует создание специальной комиссии, которая будет разбирать детали обвинений и изучать аргументы самого экс-президента.
Экс-президента могут привлечь к уголовной ответственности только с согласия большинства депутатов парламента.
По Конституции Кыргызстана, сейчас парламент и генпрокуратура могут привлечь к уголовной ответственности только действующего президента страны, но не экс-президента.
Можно ли будет привлечь Атамбаева к ответственности?
Юрист Нурбек Токтакунов считает, что законопроект Масалиева и Зулушева не поможет привлечь Атамбаева к уголовной ответственности, поскольку «закон не имеет обратной силы».
Это означает, что Атамбаева не смогут привлечь за преступления, совершенным им до вступления закона в силу. Если Атамбаева по новым поправкам все же осудят, то депутаты нарушат норму об обратной силе.
Тем не менее, как говорит Токтакунов, у депутатов есть возможность привлечь Атамбаева к ответственности, не нарушая принцип «обратной силы закона».
Для этого юрист предлагает изменить определение в законе о гарантиях деятельности президента — чтобы иммунитет не был полным, а распространялся только на те действия экс-президента, которые он совершал во время своего правления.
«Преступления по ТЭЦ и другие преступления имеют длящуюся природу. Потому что и сейчас он (Атамбаев) может совершать действия, покрывающие эти преступления: распределять имущество, совершать транзакции. И если [депутаты считают], что Атамбаев — преступник, то для профессиональных правоохранительных органов это не проблема: выявить [преступления], совершаемые сегодня и привлечь [Атамбаева] к ответственности», — говорит Токтакунов.
Контекст:
В течение последних месяцев парламент изучает детали аварии на ТЭЦ Бишкека и разбирается в том, как проходила её модернизация (станцию обновляли на китайский кредит в $386 млн).
В качестве виновных в ситуации депутаты парламента называли бывшего премьер-министра Сапара Исакова и еще нескольких бывших чиновников, которые принимали решения по ТЭЦ Бишкека, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева.
Все разбирательство происходит на фоне скрытого противостояния между командами бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова. Почти все соратники Атамбаева за три месяца потеряли ключевые посты во власти: были сняты с должностей или стали фигурантами уголовных дел.
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