Дочь бывшего депутата Ташполота Балтабаева совершила наезд на инспектора УОБДД Бишкека — это было заснято на камеру одним из пользователей. Позже против женщины возбудили дело за «применение насилия в отношении представителя власти».

Видео появилось 31 мая в социальных сетях — на нем запечатлено, как внедорожник наезжает на дорожного инспектора.

Согласно версии пресс-службы УОБДД, инспектор остановил автомобиль и пытался составить протокол о нарушении, однако водитель отказалась его подписывать и, забрав протокол, пыталась уехать.

«Через 10-15 метров автомобиль был повторно остановлен. Женщину доставили в УВД Ленинского района и передали следственной службе», — сообщили в пресс-службе.

По словам водителя внедорожника Нургуль Балтабевой, инспектор остановил ее за не пристегнутый ремень безопасности пассажира.

«Это моя сноха, находится на 9 месяце беременности. Соответственно, она не может быть с ремнем. Во-вторых, как водитель я не отвечаю за действия пассажира», — цитирует Балтабаеву «Азаттык».

По ее версии, она села в машину и решила ехать после продолжительного спора с инспектором, но тот «кинулся на капот» автомобиля. Балтабаева утверждает, что в конфликт вмешался неизвестный мужчина, который ударил ее сноху.

После публикации видео с инцидентом выяснилось, что водитель Нургуль Балтабаева— дочь экс-депутата Ташполота Балтабаева. Её муж, экс-начальник Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Алымжан Козубаев, подтвердил «Азаттыку» родство его супруги с экс-депутатом.

«Там сложилась такая ситуация, но нельзя смотреть на нее однобоко. На коротком отрезке ролика виноватым кажется один человек, но на полной версии — другой», — сказал Козубаев.

В пресс-службе ГУВД Бишкека сообщили журналисту Kloop.kg, что против Балтабаевой возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Следователь отпустил её под подписку о невыезде.

Сам бывший депутат заявил изданию vesti.kg, что в случае нарушения «взрослый человек должен сам нести ответственность».