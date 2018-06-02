Финпол возбудил три уголовных дела по статьям «Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций», «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем» и задержал Андрея Гойхмана, занимавшего должность первого зампредседателя правления банка.

По решению Первомайского райсуда Бишкека, Гойхмана водворили в следственный изолятор и предъявили обвинения в легализации и отмывании преступных доходов.

Задержание Гойхмана 31 мая прокомментировал секретарь Совбеза Кыргызстана Дамир Сагынбаев. Он сказал, что следствие дважды возбуждало уголовные дела по факту отмывания денег в «Росинбанке», но потом эти дела приостанавливались.

Следователей, приостановивших те дела, привлекут к уголовной ответственности.

Что говорит «Росинбанк»?

Пресс-служба «Росинбанка» 1 июня выпустила пресс-релиз, в котором она оценивает действия финполиции и последовавшие за этим публикации в СМИ как «спланированную информационную атаку», которая подрывает деловую репутацию банка, а также отражается на финансовых показателях компании.

«Факт подделки документов и признание незаконности (или недействительности) сделок, о которых заявляет финпол через СМИ, является исключительной компетенцией суда. Ни финпол, ни налоговые органы в рамках законодательства Кыргызстана не наделены такими полномочиями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также «Росинбанк» сообщил, что задержанный финполицей банкир Андрей Гойхман не является сотрудником компании.

Тем не менее, Гойхман был зампредседателем правления банка, когда «Росинбанк» пришел в Кыргызстан в 2013 году. В качестве зампредседателя он давал комментарии журналистам вплоть до 2015 года. По информации СМИ, Гойман по-прежнему остается акционером банка.

Пресс-служба компании утверждает, что финпол не арестовывал ни одного из топ-менеджеров компании, а банк готов сотрудничать со следствием.

«Росинбанк» и «Инвестторгбанк»

«Росинбанк» работает в Кыргызстане с 2013 года. Он образовался за счет приобретения 90 процентов акций убыточного госбанка «Залкар» акционерным обществом из России «ИТБ Холдинг». Этим банком также владеет Фонд по управлению госимуществом — он держит 10 процентов акций «Росинбанка».

В 2016 году «ИТБ Холдинг» вышел из состава акционеров и продал свои 90 процентов акции физическим лицам. Сейчас, по данным реестра минюста, акциями «Росинбанка» владеют 15 физических лиц и 1 юрлицо. Как пишет издание «Акчабар», «ИТБ Холдингу» пришлось продать свои акции на фоне проблем с одним из своих российских активов — «Инвестторгбанка».

В 2015 году «Инвестторгбанк» проходил процедуру санации — ее проводил «Транскапиталбанк». В процессе оздоровления банка ТКБ нашел нарушения в «Инвестторге» — сфабрикованные отчетности, а также признаки вывода активов из банка с привлечением «Росинбанка».

В январе 2018 года издание РБК со ссылкой на свой источник сообщило, что полиция Монако задержала бывшего президента «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова. Его подозревают в хищении 500 млрд рублей, а сам Гудков объявлен в международный розыск.

Скандал с отмыванием денег в Оше

В 2016 году ошский филиал «Росинбанка» стал фигурантом скандала по отмыванию

денег. В том году сотрудники ГКНБ сообщили, что они пресекли преступный канал по отмыванию денег на 4,4 млрд сомов в Оше.

По данным ГКНБ, отмыванием преступных доходов в Оше занимались два сотрудника ошского «Аманбанка». Для этого они создали компанию «Беркут Строй» и открыли счета компании в «Аманбанке» и «Росинбанке».

Схема по отмыванию средств, по словам спецслужб, была устроена так: компания «Беркут Строй» заключала фиктивные договора на закупку стройматериалов из Китая и Латвии и за январь по октябрь 2014 года успела перечислить в китайские и латвийские банки 4,4 млрд сомов.

«Они [сотрудники «Аманбанка»] в сговоре с отдельными лицами за определенное денежное вознаграждение переправляли за рубеж денежные средства, поступившие в Кыргызскую Республику контрабандным путем», — сказано в сообщении ГКНБ.