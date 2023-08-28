Бывший глава Нижне Ала-Арчинского айыл окмоту Ш.Н.Ш. задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением и легализации преступных доходов. Его водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщается в пресс-службе ГКНБ.

Согласно данным следствия, задержанный имел связи с представителями криминального мира и присуждал победы на госзакупках компаниям, связанным с ними. Он оказывал давление и угрозы на представителей других компаний.

Бывший чиновник также приобрел ряд движимого и недвижимого имущества на незаконно присвоенные деньги. Все оформлено на подставных лиц.

«В частности, земельные участки – 20, автомобили – 29, частные дома – 6, квартиры – 31, производственные цеха – 5, бетонный завод – 1, торговый центр – 1, спортивный комплекс – 1, карьер по добыче ПГС – 1, СТО – 1, парковочные места – 3, кошары – 3, рестораны – 6. При этом следует отметить, что большинство указанного имущества расположено на территории Аламудунского района Чуйской области», — сообщили в ГКНБ.

В настоящее время все еще ведется следствие, направленное на поиск других противозаконных актов и лиц, причастных к ним.

Авторка: Акылай Курманова





