Президент Садыр Жапаров призвал инвесторов и всех желающих в аренду 15 государственных пансионатов на Иссык-Куле. Об этом глава государства 29 августа сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, эти объекты находятся в плачевном состоянии и без присмотра.



«Будем сдавать эти пансионаты в аренду на 49 лет. Призываю отечественных богачей и иностранных инвесторов, которые хотят “получить эти пансионаты и вложить инвестиции”. Приходите, забирайте. Постройте трех-, четырех-, пятизвездочные отели. Я не могу обещать, что вы окупите инвестиции за короткие сроки. Но уверен, что за 49 лет бизнес оправдает себя в три-четыре раза. Слышу разговоры о том, почему за счет госбюджета нельзя отремонтировать эти здания. Слава богу, деньги есть. Вы сами видите, какую работу мы проделываем. Нецелесообразно вкладывать деньги государства в бизнес, который оправдает себя в длительный период. Мы все посчитали, поэтому не будем инвестировать», — рассказал он.

Всех заинтересовавшихся президент просит обратиться в Госагентство по управлению государственным имуществом.

«Основные условия: начать инвестировать необходимо сразу после получения. Надо строить отели, коттеджи и т.п. выше трех звезд. Если есть деньги, то за два года можно построить шикарный пансионат. Не допускается объекты просто хранить пять-десять лет и ничего не строить из-за того, что взяли аренду на 49 лет. Субаренда запрещается», — сообщил Жапаров.



Со своим объявлением президент Садыр Жапаров выступил после обсуждений передачи во временное управление Узбекистану пансионатов «Энесай» («Дилором»), «Бостери» («Золотые пески»), «Рохат» и «Бустон». Объекты соседней стране планируют передать на 49 лет.

Сами пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали ей. Однако в 2016 году году правительство Кыргызстана во главе с тогдашним премьер-министром Темиров Сариевым приватизировало эти пансионаты, которые принадлежали узбекским госкомпаниям. Но Узбекистан подал иск в международный арбитраж.



По словам президента Садыра Жапарова, Кыргызстан в суде проиграл и обязан выплатить узбекской стороне более $40 млн. Однако, как сообщил глава государства, стороны пришли к соглашению, что Узбекистан получит пансионаты в аренду на 49 лет, а взамен их модернизируют до уровня 4-5 звездочных отелей.



Намерение властей передать пансионаты соседней стране вызвало широкое обсуждение в Кыргызстане. Писатель и публицист Олжобай Шакир по этому вопросу 31 августа намеревался провести митинг против передачи пансионатов Узбекистану, но его задержали сотрудники ГКНБ по подозрению в призывах к массовым беспорядкам.

