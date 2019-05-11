Что случилось?

Международный арбитражный суд принял в производство иск от Узбекистана, который хочет вернуть четыре пансионата на Иссык-Куле, приватизированные Кыргызстаном в 2016 году. Решение было принято при премьере Темире Сариеве. В том же году Узбекистан подал иск по возвращению пансионатов.

Директор Центра судебного представительства правительства Аяз Баетов утверждает, что принятие иска Узбекистана Международным арбитражным судом еще не значит, что Кыргызстан проиграл дело.

«На следующих этапах мы представим собранную базу, приведем соответствующие доводы. Только после этого будет решен вопрос», — говорит он в интервью радио «Азаттык».

Но мы же уже вернули пансионаты…

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Сапар Исаков

В 2017 году Кыргызстан действительно принял решение вернуть Узбекистану приватизированные пансионаты. Тогда правительство говорило, что решение принято в рамках Договора о вечной дружбе между государствами. Решение было принято при премьере Сапаре Исакове.

Территория давалась во временное пользование, узбекская сторона должна была сделать пансионаты трех или четырехзвездочными отелями и обеспечить кыргызстанцев работой. Узбекистан должен был отозвать иск.

Речь идет о пансионатах «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Алтын-Жай» (бывший «Рохат-НБУ»), «Энесай» (бывший «Дилором») и «Бустон». Эти пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали Узбекистану.

В мае 2019 года правительство сообщило, что соглашение Сапара Исакова с Узбекистаном так и не было подписано. По информации Фонда по управлению госимуществом (ФУГИ), управляет пансионатами госпредприятие «Мулк».