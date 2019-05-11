Фото: Тилек Бейшеналиев

Генпрокуратура уверждает, что показанная журналистам недвижимость родственников бывшего телохранителя экс-президента Атамбаева Дамира Мусакеева — недостроенные дома и взятая в кредит квартира — лишь небольшая часть имущества его родственников.

Ведомство продолжает настаивать, что общая рыночная стоимость имущества его близких превышает 20 млн сомов — и перечисляет имущество, принадлежащее его родителям. Генпрокуратура считает, что после того, как следствие занялось незаконным распределением служебных квартир ГКНБ, бывший зампред спецслужбы переоформил свое имущество.

Так, по информации ГРС, отцу Мусакеева, который был рабочим, принадлежат:

Две квартиры в Бишкеке;

Три земельных участка — в новостройке Ак-Ордо вблизи Бишкека, в селе Новопавловка в Чуйской области, в селе Чон-Сары-Ой на Иссык-Куле;

Жилой дом в Боконбаево на Иссык-Куле;

Продуктовый магазин в Боконбаево.

Матери Мусакеева, предпринимательнице, принадлежат:

Участок в селе Маевка в Чуйской области;

Магазин в Боконбаево на Иссык-Куле,

Дом в Боконбаево.

Во сколько оценивают имущество родителей Мусакеева?

Имущество отца Мусакеева оценивают в 4 486 352 сомов. Имущество матери оценивают в 2 791 520 сомов.

Имущество приобреталось в период с 2010 по 2019 год. Так, участок в селе Новопавловка в 470 кв.м был приобретен в 2010 году за 112 000 сомов, в 2011 году куплен приусадебный участок в Маевке в 600 кв.м за 47 520 сомов, в 2014 году — участок в Ак-Ордо в 400 кв.м за 152 000 сомов и квартира в 133,3 кв.м за за 1,6 млн сомов, в 2015 году — квартира в 133,3 кв.м за 2,1 млн сомов, в 2016 году — дом в Боконбаево за 1,3 млн сомов и магазин там же в 75,33 кв.м за 1,3 млн сомов, в 2019 году — магазин в Боконбаево за 70 000 сомов. Не упоминается время приобретения еще одного дома в Боконбаево — как и его цена, и земельного участка в Чон-Сары-Ой со среднерыночной ценой в 420 000 сомов.

Генпрокуратура утверждает, что стоимость перечисленного имущества превышает доходы как Мусакеева, так и его близких. Ведомство возбудило дело на бывшего начальника 9-ой службы ГКНБ Дамира Мусакеева по статье «незаконное обогащение». Сам Мукаеев видит в деле политическое преследование из-за того, что он поддерживает экс-президента Алмазбека Атамбаева.