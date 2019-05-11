Фото: Дианара Мукатова

Казахстанок Дианару Мукатову и Дарью Ульжагалиеву 9 мая задержали в Атырау за футболки с надписью «Шындык Правда». Задержание подтверждает правозащитница Асель Нургазиева и полиция, но отрицает прокуратура.

9 мая Мукатова писала в соцсетях, что заметила слежку, а после задержания опубликовала видео из полиции. Мукатову и Ульжагалиеву задержали сотрудники полиции и прокуратуры, разделили и увезли в разные отделения, но Ульжагалиева успела сообщить о задержании правозащитникам.

По словам Мукатовой, при задержании ее спросили — «Какую правду вы хотите узнать?».

В интервью Ак Жайыку другая задержанная — Дарья Ульжагалиева — рассказала, что футболку у нее конфисковали и посоветовали «ходить тихо». Правоохранители на допросе спрашивали девушку, куда она направлялась и зачем надела такую футболку.

Мукатова утверждает, что среди задержавших ее полицейских был сотрудник управления по борьбе с экстремизмом. Это подтверждает и руководитель атырауского филиала Казахстанского бюро по правам человека Асель Нургазиева.

Мукатова отказалась говорить с полицией без адвоката. В полиции ее продержали четыре часа и вручили повестку на допрос. Мукатову и правозащитницу Нургазиеву задерживали и ранее — во время первомайских протестов. Полиция Атырау утверждает, что 9 мая Мукатова была задержана в ходе досудебного расследования для допроса, а прокуратура отрицает, что ее сотрудники задерживали кого-либо 9 мая.

Казахстанское бюро по правам человека готово поддержать Мукатову и Ульжагалиеву, если они решат обжаловать действия полиции.

Девушек называют гражданскими активистками. 9 мая была задержана и другая казахская активистка — Акбота Алжанова. Алжанову затолкали в машину в Астане неизвестные, оказавшиеся полицейскими. На допросе ей сказали, что она проходит свидетелем по их делу. За пару дней до задержания девушка сфотографировалась с воображаемым плакатом и опубликовала фото в соцсетях с шутливой надписью — «Как думаете — задержат?»

Ранее в Казахстане уже задерживали за надписи и даже за их отсутствие. В мае в Уральске был задержан Аслан Сагутдинов с пустым листом бумаги, в апреле в Алматы Роман Захаров за плакат с цитатой Конституции, а Асия Тулесова и Бейбарыс Толымбаев за плакат с надписью «От правды не убежишь».

Все это проходит на фоне подготовки к выборам президента Казахстана. Активисты, задержанные за плакаты, а также участники первомайских протестов говорят о своем недоверии грядущим выборам.