24-летний Аслан Сагутдинов вышел 6 мая на центральную площадь в городе Уральске с пустым белым листом бумаги. По его словам, он сделал это, чтобы показать отсутствие демократических прав у граждан Казахстана.

«Я сегодня вышел с пустым плакатом, без лозунгов, ничего не выкрикивая. Но меня все равно заберет полиция. Почему? Потому что мы с вами живем не в демократическом Казахстане […] Это никогда не закончится. Хочу показать вам маразм, что полицейские меня сейчас заберут даже без надписей, без лозунгов», — заявил он.

Через пять минут к Сагутдинову подошел сотрудник полиции и спросил, что тот делает. Парень ответил, что просто стоит на площади. «Кто-то стоит, кто-то сидит. Я же лозунги не кричу. У меня пустой [лист бумаги], я ничего не говорю», — объяснил полицейскому Сагутдинов.

Вскоре к нему подошли несколько дорожно-патрульных полицейских, которые заявили, что его действия «незаконны», потому что одиночные пикеты запрещены.

«Какой пикет? Я не пикетирую! У меня пустой [листок бумаги], я не кричу лозунгов. Почему вы меня забираете?», — спрашивал у полицейских Сагутдинов, пока они вели его к машине.

После этого, полицейские усадили парня в машину и увезли в отделение. Сам активист сообщил, что его отпустили после допроса.

«Меня привезли в департамент. Долго не знали, что со мной делать, составлять протокол или нет. В итоге допросили, сказали, чтобы я написал что-нибудь на плакате, и тогда они посмотрят, что со мной делать», — сообщил Сагутдинов.

Акции протеста в Казахстане

После того, как в Казахстане объявили досрочные президентские выборы, назначенные на 9 июня, по стране прошли митинги с требованием обеспечить их честность.

23 апреля суд Алматы приговорил к 15 суткам ареста двоих активистов Асю Тулесову и Бейбарыса Толымбаева, которые во время алматинского марафона развернули баннер с надписью «От правды не убежишь». Их выпустили через 14 дней.

Через неделю за такую же акцию с баннером суд арестовал на пять суток еще одного активиста Романа Захарова — тот написал на ткани цитату из конституции страны. Однако затем Захарову арест сменили на штраф.